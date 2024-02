Chelsea Green: «Quiero dar luchas 5 estrellas en WWE»

Unos días atrás nos acordábamos de la victoria de Bayley sobre Sasha Banks para ganar el Campeonato Femenil NXT en NXT Takeover: Brooklyn. Aquella fue una de las mejores luchas de mujeres de la historia de WWE. No obtuvo cinco estrellas de Dave Meltzer sino cuatro y tres cuartos –el Editor en Jefe del WON explicó hace unos meses sus calificaciones– pero todos estaremos de acuerdo en que se merece la máxima nota que podamos darle. Lamentablemente, combates de tanta calidad no son ni mucho menos habituales en la compañía.

► Chelsea Green habla de Jordynne Grace

De hecho, la división de luchadoras lleva unos años sin estar a su mejor nivel. Y no es porque las Superestrellas no tengan la capacidad sino porque ahora mismo en WWE no parecen interesados en que destaquen en ese sentido. Pero Chelsea Green quiere cambiar esto. Ella es mejor en el ring de lo que muestra en Raw o los Premium Live Events y cree que podría dar luchas de cinco estrellas, por ejemplo, con una rival como Jordynne Grace, con la que trabajó en TNA, donde todavía está la «Thick Momma Pump» a pesar de Royal Rumble 2024.

«No, no sabía [que Grace iba a estar en el Royal Rumble]. Estaba tan enojada con ella. Le dije, ‘¡No puedo creer que te estuve enviando mensajes y no me lo dijiste!’ cuando digo que no tenía ni idea, realmente [lo digo].

«Todas nos sentamos en el vestuario y pensamos, ‘Ok. Tal vez podría ser esta persona. ¿Quién sería una sorpresa realmente genial este año? ¿Quién está dentro del ámbito de la posibilidad?’ Ella ni siquiera estaba dentro del ámbito de la posibilidad, y eso es lo que hace que sea tan genial. El hecho de que [nosotras], como vestuario y plantel, estuviéramos sorprendidas, solo puedo imaginar lo sorprendidos que estaban los fanáticos.

«Jordynne, sin duda. Amo a Jordynne. La adoro. Creo que, en el ring, realmente encajamos bien juntas. Golpeamos fuerte y corremos rápido. Ese es el tipo de oponente que quiero y eso es lo que quiero que los fanáticos de la WWE puedan ver de mí también. Quiero poder brindarles los combates de 5 estrellas que se merecen y Jordynne es una oponente increíble para hacerlo.«