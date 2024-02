Papá Purrazzo, fan tras el debut de Deonna en AEW

Es comprensible que un padre o una madre no quieran que su hija o su hijo entre a la lucha libre profesional por todo lo que ello supone, en especial el que la luchadora o el luchador exponen no solo su cuerpo lesiones de mayor o menor gravedad sino su vida cada vez que entran al cuadrilátero. Dicho esto, ¿cuántos, dentro de la inevitable preocupación, se convirtieron en fans una vez los vieron luchando? Eso le pasó al padre de Deonna Purrazzo. Pero no por verla en TNA, WWE o la escena independiente, sino en AEW.

► El padre de Deonna Purrazzo

«Hubo un momento en que mi papá finalmente lo entendió. Lo hice venir al Hammerstein Ballroom para un evento de Ring Of Honor. Él tiene un compañero de trabajo que es un gran fanático de la lucha libre y él dijo: ‘¿Puede Mike venir al show?’ Le dije: ‘La única manera de que consiga una entrada para Mike es si vienes con él. Ya no puedes evitarme’. Entró, y estoy realmente contenta de que esta haya sido su primera experiencia, porque ¿Hammerstein no es enorme?

«En ese momento, con Bullet Club y The Elite, toda la audiencia estaba cubierta de camisetas de Bullet Club y él simplemente miraba alrededor como diciendo: ‘Entiendo’. Yo había luchado y luego fui a buscar palomitas y bebidas, y me senté con él y su amigo el resto del espectáculo. Él dijo: ‘Cody Rhodes está luchando. No me dijiste que conocías a Cody Rhodes, ese es el hijo de Dusty Rhodes’. Yo le dije: ‘No sabía que sabías quién era Dusty Rhodes’. Tuve esta experiencia realmente genial de conexión, como, oh, sabes un poco sobre la lucha libre y tal vez fingiste que no lo sabías.

«Avancemos al presente, hago mi debut, y ahí está mi papá llorando. Cuando Renee vino detrás del escenario, él me dijo: ‘Creo que ahora soy un fanático de la lucha libre’. ¿En qué otro lugar puedes ir y puedes animar y abuchear y decir cosas desagradables sobre las personas y todos los demás en la audiencia lo están haciendo, y no te están juzgando? Él la pasó de maravilla en el Prudential Center y solo ha habido algunas veces donde he visto a mi papá tan feliz y tan libre y relajado y emocionado. Mi día de bodas fue uno de ellos, y el otro fue en el Prudential Center en Newark», cuenta Deonna en AEW Unrestricted.