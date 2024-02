WWE SMACKDOWN 9 DE FEBRERO 2024 .— Pete Dunne dejó atrás el nombre y personaje de Butch, con lo cual renació la fiereza y dureza del británico. Para reforzarlo, Tyler Bate se integró al elenco de SmackDown, y juntos prometen acabar con el cuadro. Por lo pronto, están a un paso de volverse retadores #1 al Campeonato Indisputable de Parejas WWE que poseen Finn Bálor y Damian Priest: Para ello tendrán que derrotar a Johnny Gargano y Tommaso Ciampa. La dupla ganadora cobrará su oportunidad en Elimination Chamber. La acción de la marca azul de WWE se emite desde el Spectrum Center, en Charlotte, North Carolina.

Además, el Gerente General de SmackDown, Nick Aldis, anunciará este viernes quién será el próximo retador del Campeón de los Estados Unidos, Logan Paul.

► Triple H apareció y los fans lo recibieron con una gran algarabía, dejándole ver que estaban de acuerdo con la decisión que se tomó de darnos Cody Rhodes vs. Roman Reigns.

► Triple H dijo que anoche tuvimos una gran conferencia de prensa para dar inicio oficialmente a la Ruta hacia WrestleMania 40, que está «on fire!»

► Hunter aseguró que quiso salir a aclarar una cosa… Los fans lo interrumpieron con cánticos de «Rocky Sucks!»

► «Hay algo de confusión en el aire. Tal vez, alguna gente no conoce su papel. Quiero que la gente entienda bien todo esto… Hay gente que piensa que es la autoridad, cuando realmente no tiene nada de autoridad. No me importa en dónde te sientas… La respuesta viene de un solo lugar… ¡Y ahora mismo me estás mirando!», aseguró Triple H.

"The answers come from one place and one place only and right now, you are looking at him." 👀🔥 @TripleH makes it very clear who's making the decisions around here and what our #WrestleMania XL main event will be… #SmackDown pic.twitter.com/jEG6No5zPK

► «En el evento estelar de WrestleMania 40, la WrestleMania más grande de todos los tiempos: Roman Reigns defenderá su Campeonato Universal Indisputable WWE en el evento estelar ante Cody Rhodes». Ya es más que oficial, con este bombazo de Triple H.

► «Cody! Cody! Cody!», gritaron los fans norteamericanos. Hunter dijo que tal vez hay alguna gente que no le guste esta decisión y se sienta decepcionada, pero hay una verdad… «¡No importa si no les gusta la decisión!», aseguró Hunter.

► Hunter dijo: «¡Bienvenidos a la Ruta hacia WrestleMania!» y los fans lo ovacionaron. Nick Aldis luego dijo que era momento de mirar a Seth Rollins y su Campeonato Mundial de Peso Completo WWE.

► Aldis aseguró que el retador de Rollins en WrestleMania se determinará dentro de la Cámara de la Eliminación en Elimination Chamber 2024. «Habrá una serie de luchas para otorgar lugares para la cámara de la eliminación».

► «¡Los directivos de WWE son una fuerza unida!», aseguró Nick Aldis antes de darle paso a Adam Pearce, quien presentó a los luchadores que buscarán esta oportunidad: Randy Orton, «Big» Bronson Reed, Kevin Owens, Logan Paul, AJ Styles, The Miz Bobby Lashley, Ivar, Drew McIntyre, Sami Zayn, «Dirty» Dominik Mysterio y LA Knight «Yeah!»

DID HE JUST CALL HIMSELF DM HUNK???? 💀 @DMcIntyreWWE has been on another level lately! 😂 #SmackDown pic.twitter.com/D3BUwlusJV

Antes de la lucha, Drew McIntyre dijo que no le iba a dar a CM Punk ni un solo centavo de regalías por su nueva camiseta de su meme. Luego, dijo que él trató de decirle a Cody Rhods que razonara el pasado lunes en Raw y que eligiera a Roman Reigns, pero que no lo escuchó. Pese a esto, como Cody cambió de decisión, aseguró que él salvó WrestleMania y que los fans debían agradecerle, pues también iba a salvar al Campeonato Mundial de Peso Completo WWE. 'Pasaré toda la Cámara de la Eliminación para tener MI Momento WrestleMania'. LA Knight apareció y se sentó en la mesa de comentaristas. La campana sonó y AJ Styles le dio un derechazo a Drew, pero este le respondió con un gran machetazo al pecho. McIntyre intentó un supléx, pero con una patada y un raquetazo al pecho, Styles lo detuvo. Styles saltó desde la segunda soga, pero McIntyre lo tomó en el aire y ahí sí le hizo tremendo supléx. McIntyre y AJ intercambiaron machetazos al pecho hasta que Drew lo atacó con una quebradora de espalda con su rodilla. El toque de espaldas llegó solo a dos. Más adelante, McIntyre puso a AJ en una palanca al brazo, pero este se liberó. Styles se lanzó desde la segunda, pero de nuevo, McIntyre lo recibió con un raquetazo al pecho. AJ Styles luego salió del ring y Drew lo arrojó contra la barricada del área del cronometrador. Tras comerciales, Styles atacó con un Tornado DDT a su rival, luego, le dio golpes con el antebrazo y patadas. Styles buscó el Styles Clash, pero McIntyre lo arrojó contra el esquinero, le dio un raquetazo al pecho, se puso a Styles en los hombros y subió al esquinero. AJ lo sorprendió y tras liberarse, elevó a McIntyre y lo castigó con tremendo sit down powerbomb. McIntyre evitó el toque de espaldas. Luego, McIntyre atacó a AJ con su Future Shock DDT. Styles evitó la Claymore Kick a la cara y luego, atacó con su calf crusher a McIntyre, quien logró tocar las sogas y hacer que la llave cesara. McIntyre se defendió de un Antebrazo Fenomenal a la cara, dándole un derechazo a Styles y lanzándolo fuera del ring. LA Knight se paró y miró más de cerca todo. Drew tomó a AJ y lo lanzó sobre la mesa de comentaristas, justo en frente del hombre del Yeah! Más adelante, Drew metió al ring a Styles. LA Knight se subió a la ceja del ring y distrajo al réferi. Styles le dio un puñetazo, pero cuando se giró, fue destrozado y perdió la lucha.

Who will earn their spot in the Elimination Chamber Match at #WWEChamber Perth? Will it be @AJStylesOrg or @DMcIntyreWWE ? #SmackDown pic.twitter.com/T6aZEdkaWo

Did @RealLAKnight just spill water on AJ Styles? 😂💧

► Sami Zayn le dijo a Kayla Braxton tras bambalinas que nada es seguro en WWE, especialmente cuando se trata de la temporada de WrestleMania. «Si le gano a Randy Orton, me tocará con Drew McIntyre. No es un camino fácil, pero estoy seguro de que es el camino que lograré superar».

► Se mostró una viñeta de Pretty Deadly cerca a un lago. Dicen que es la temporada de WrestleMania y la aprovecharán para mostrarle a todo el mundo quiénes son. Luego, se repitió el momento en el Bayley aseguró que retaba a Iyo Sky a una lucha por el Campeonato Femenil WWE en WrestleMania 40.

Who will be joining @BeckyLynchWWE inside the Elimination Chamber at #WWEChamber Perth? 👀⛓️ @BiancaBelairWWE and @MiaYim have the chance to start their road to #WrestleMania TONIGHT! #SmackDown pic.twitter.com/RHzDnaNox1

► Tras comerciales, vimos a Bron Breakker tras bambalinas con Triple H. Hunter dijo estar muy orgulloso de Breakker e impresionado de lo bueno que es y de lo lejos que ha llegado. «Estoy ansioso de verte en el siguiente nivel».

► Breakker le respondió que quería un consejo de Hunter, pues no sabía si quería ser parte de Raw o SmackDown. En esas, llegó Paul Heyman y le dijo la mano a Breakker. Hunter le pidió a Breakker que les diera un momento a solas.

► Heyman luego le dijo a Hunter que Breakker era un talento proveniente de una familia loca. Hunter le preguntó qué era lo que quería y Heyman le dijo: «Como puedes verlo, no es un buen momento después de lo que pasó anoche. Pero regresaré la próxima semana, y cuando lo haga, regresaré con mi jefe tribal Roman Reigns y The Rock».

NEXT WEEK @HeymanHustle is bringing @WWERomanReigns and @TheRock with him to #SmackDown … 👀☝️ pic.twitter.com/VhzW7Gt8P5

► Bayley apareció y los fans la ovacionaron. «Esto me hace sentir un poco mejor, no quería salir aquí porqune una gran parte de mí se niega a creer lo que pasó la semana pasada».

► Bayley luego dijo que Damage CTRL significaba todo para ella raelmente. Que era su familia. Que puso muchas veces al grupo por encima de ella. Y todo lo que hicieron las demás fue arrebatarle el grupo. Los fans abuchearon y respaldaron a Bayley.

► «Pensé que al ganar el Royal Rumble, ellasi ban a estar felices por mí, pero eso no pasó. Se rieron a mis espaldas. Cuando entraba a la habitación, dejaban de hablar. No soy una idiota. Y en WrestleMania, Iyo Sky se dará cuenta de eso de la forma dura».

► Dakota Kai salió y dijo que llevaba una semana tratando de contactarla, pero que Bayley solo le hacía ghosting. Dakota luego dijo que tuvo que reunirse con su doctor la semana pasada y no sabía de todo lo que estaba pasando.

► Bayley la cortó y le dijo que se callara, pues ella sabía qué era lo que iba a pasar. Dakota dijo que ella estaba en una posición difícil, pero que siempre creyó en el éxito de Damage CTRL. Y aseguró que Iyo también, hasta que Kairi Sane y Asuka aparecieron y se metieron en el grupo, «se metieron a la cbaeza de Iyo».

► Dakota Kay aceptó que ella sabía deplan de las japonesas. Bayley le preguntó por qué no le dijo. Y Dakota dijo que quería decírselo, pero que no supo cómo hacerlo.

Where does she stand now? #SmackDown pic.twitter.com/Z7f84b4cml

NO WAY… 👀🫢 @ImKingKota KNEW about #DamageCTRL 's plan to oust @itsBayleyWWE !

► Dakota Kai dijo que extrañaba los momentos del Damage CTRL original, solo Bayley, Iyo y ella. «BAyley, siempre fuiste una mentora para mí. No estaría aquí de no ser por ti».

► Finalmente, Bayley le preguntó a Dakota Kai de qué lado estaba. Iyo Sky apareció con las Kabuki Warriors. DAkota Kai se marchó del ring y trajo luego una silla.

► Dakota KAi empezó a hacerle lances con la silla a Iyo, Asuka y Kairi, quienes estaban en la ceja del ring. Las japonesas se retiraron hacia la rampa y Dakota, tras mirar a Bayley, arrojó la silla a la lona. Bayley pateó la silla y con esto, se confirmó que Dakota Kai está del lado de Bayley y es ahora su aliada.

► Tras bambalinas, Randy Orton le dijo a Kayla Braxton que Sami Zayn tenía razón en sus palabras, pues no todos podían estar en WrestleMania. Él, recordó, estuvo lesioando el año pasado. Pero ha aprendido a tener paciecia:

► «Las víboras siempre saben cuándo atacar, ahora, lo importante es esperar. Y en lo que respecta a Roman Reigns, puedo esperar. Por ahora, mi camino hacia restleMania ha dado un ligero desvío y si todo sale como quiero pasaré a la Elimination Chamber. Y esa constante en la Cámara son las tres cartas más destructivas, RKO», sentenció Randy Orton.

► Tras bambalinas, Bobby Lashley está junto a B-FAB y los Street Profits. Hablaron de cómo quieren acabar con The Final Testament, pero aseguraron que primero tienen una gran lucha, un gran negocio qué atender.

► Este lunes, en Raw, Bobby Lashley luchará ante «Big» Bronson Reed en una lucha clasificatoria para Elimination Chamber 2024. LA Knight vs. Ivar también lucharán en Raw este lunes.

Los ganadores de este combate van a enfrentarse a Finn Bálor y Damian Priest, de The New Day, por el título de parejas en Elimination Chamber 2024, así que la motivación de ambos equipos era bastante grande. Bate y Gargaron empezaron la contienda, con un intercambio de movimientos. Dunne ingresó y también atacó a Gargano con un tremendo lazo al cuello. Dunne luego atacó con una palanca al brazo a Gargano, pero Tommaso pudo tomar el relevo y atacar a Dunne con un codazo a la cara. Más adelante, Dunne saltó desde la ceja del ring haciaf uera, pero Tommaso se movió. Bate luego se lanzó con un tope suicida, pero, de nuevo, Ciampa se movió y DIY aprovechó para darle varios puñetazos. Tras comerciales, Ciampa atacó con doble lazo al cuello a Dunne y Bate. Luego, conectó a Bate con un DDT, pero la cuenta no se pudo capitalizar. Gargano luego entró y atacó a Dunne, pero Ciampa le dio un derechazo y luego, Gargano le dio otro golpe con la mano derecha. Ambos hicieron una movida en equipo para atacar a Dunne. Gargano luego atacó con un lazo al cuello a Bate. Poco después, Bate logró revertir la situación y atacó tanto a Gargano como a Ciampa. Y hasta arrojó a Gargano sobre Tommaso. Bate se metió al ring y Dunne y Gargano lucharon en ringside. Tommaso atacío con un bombazo a Bate y luego, este evitó la derrota para su equipo. Bate le quiso romper los dedos a Ciampa, pero Gargano atacó a Dunne con una superkick, permitiéndole a Tommaso atacar con un rodillazo a Bate. Bate intentó atacar a Gargano con el Tyler Driver 97', pero Gargano cayó en pie. Luego, atacó a Bate con una superkick. Bate se lanzó luego con tope suicida sobre Ciampa fuera del ring y Dunne atacó a Gargano y se llevó la victoria.

► En backstage, Byron Saxton entrevistó a Dominik Mysterio y este dijo que después de que Finn y Damien retengan el título de parejas, y después de que Rhea Ripley limpie el piso con Nia JAx, él va a ganar Elimination Chamber y luego, luchar ante Seth Rollins en WrestleMania y ganarle el título mundial pesado, para tener luchas mixtas con Rhea defendiendo los títulos.

► Saxton le dijo que primero necesitaba clasificar a la Cámara de la ELiminación. Dominik respondió diciéndole que no le importa quién le pusieran en frente. Kevin Owens apareció y le dijo al Dirty Dom que la única cosa que va a ocurrirl a próxima semana, es que le va a dar la paliza de su vida.

► Dominik se marchó y R-Truth apareció gritándole a Nick. Owens le preguntó si se refería a NIck Mysterio y R-Truth dijo graciosamente que no, que Nick Aldis.

► Tras comerciales, Pearce etaba hablando con Aldis. Logan Paul apareció y le dijo a Aldis que él le pidió que le diera un retador para su título, pero que ahora, está dentro de una lucha clasificatoria para Elimination Chamber.

► Logan dijo: «No necesito clasificar a nada. Soy un ganador, un luchador de alta categoría, de élite. Aldis le respondió que ya tenía una lucha para la próxima semana.

► Logan Paul agregó: «Será mejor que tengas el tratamiento de Teh Rock. Llegas, golpeas a alguien y te vas en un jet privado».

► Logan Paul dijo que eso es lo que hará y que, además de retener su título la próxima semana, ganará Elimination Chamber y luego, ganará el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE en WrestleMania 40′ para salir del gran show como doble monarca.

► Nick Aldis luego le anunció a Logan Paul que deberá defender el Campeonato de los Estados Unidos WWE ante The Miz la próxima semana.

For @RandyOrton, it's about returning to #WrestleMania after missing last year's due to injury. 😤

For @SamiZayn it's about proving that he can be World Champion. 🏆

Only one can qualify for #WWEChamber: Perth and move one step closer to their dream. Who will it be?#SmackDown pic.twitter.com/ePEEOtcD3Z

— WWE (@WWE) February 10, 2024