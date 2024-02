Eric Bischoff: «Roman Reigns se vio como un segundón»

La conferencia de prensa que dará inicio a WrestleMania 40 en Las Vegas iba a dar mucho de qué hablar, ya que íbamos a tener la participación The Rock, Roman Reigns y Cody Rhodes como principales protagonistas. Allí, pasó lo que tenía que pasar, y en medio de toda la incertidumbre, el panorama se aclaró con Cody Rhodes finalmente desafiando a Roman Reigns y The Rock, quien en primera instancia tenía la intención de luchar contra el Jefe Tribal, terminó aliándose a él, y dándole una bofetada al ganador del Royal Rumble cuando este se refirió a la familia samoana.

► Eric Bischoff analizó la interacción entre Roman Reigns y The Rock

Si bien el espectáculo tuvo poco de la era PG (al menos para el público presente, quien escuchó los diálogos sin censura), y que incluso provocó reacciones por parte de Drew McIntyre y Logan Paul, un detalle que no pasó desapercibido fue el hecho de ver a un Roman Reigns un tanto «relegado» cuando The Rock tomó la palabra.

Mientras hablaba en el podcast 83 Weeks, el miembro del Salón de la Fama WWE Eric Bischoff habló sobre el evento de prensa y afirmó que cree que Roman Reigns jugó un papel secundario frente a The Rock en el evento.

“Sí. Se perdió en la sombra. No hay duda al respecto. No sé cómo no lo haría en este escenario, dado todo lo que condujo a esta conferencia de prensa. Lo que vimos el viernes (Cody Rhodes haciéndose a un lado por The Rock), lo que vimos el lunes (los fans abucheando a The Rock), la incomodidad de todo eso”.

Sin duda, el panorama de WrestleMania 40 ha vuelto a cambiar, y ahora pasamos de un posible combate entre The Rock y Roman Reigns a una alianza que derivaría en un combate por equipos. No obstante, parecería claro que The Great One estaría al mando de esta nueva versión de The Bloodline.