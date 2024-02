Seth Rollins: «Es desagradable que The Rock use su poder para cambiar WrestleMania»

Aunque parece ser que Triple H ya dio la orden de oficializar la lucha por el Campeonato Universal Indisputable WWE entre Roman Reigns y Seth Rollins para WrestleMania 40, hay muchas dudas en el ambiente.

¿Podrá The Rock usar su poder como miembro de la junta directiva de TKO, empresa dueña de WWE y UFC, para que Hunter le dé lo que quiere? Eso es lo que teme el Campeón Mundial de Peso Completo WWE, Seth Rollins, según lo dijo recientemente en una entrevista con Ryan Gaydos de FOX News Digital. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Seth Rollins habló acerca de The Rock y cómo usa su poder en WWE

«Es simplemente lo que sucede cuando la gente poderosa ejerce su poder. Solo piensan que pueden hacer lo que quieran y salirse con la suya, y eso es una porquería. Simplemente es una porquería. No sé cómo decirlo de otra manera.

«Supongo que resultó en que Cody consiguiera lo que quería. Ya veremos qué sigue para el título mundial de peso completo. Pero Cody lo dijo mejor: Es una mierda. Se siente bastante desagradable para mí.

“Diez años o algo así. La última vez que apareció The Rock en WWE… Y no me gusta CM Punk, pero hizo lo mismo con Punk, como que llegó y se llevó su evento estelar de WrestleMania y lo hizo dos años seguidos con unos combates no muy memorables ante John Cena.

«Pero sí, ahora que regresa, en el consejo de administración, como dije, hombre, se siente asqueroso. No me gusta. Siento que tenemos que hacer algo al respecto. Simplemente, no sé cuál será el próximo paso”.