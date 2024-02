WWE fue el centro de atención este jueves por la noche. Si bien no llevó a cabo su programación regular, sí se dio la conferencia de prensa que dará inicio a WrestleMania 40 en Las Vegas, para lo cual contó con la presencia de The Rock, Cody Rhodes, Roman Reigns, Bianca Belair, Seth Rollins, Becky Lynch, Rhea Ripley y Triple H, mientras que CM Punk, Big E, Pat McAfee y Michael Cole ejercieron de anfitriones.

► Las tensiones aumentaron entre Cody Rhodes, The Rock y Roman Reigns

Durante la conferencia de prensa que fue transmitida en redes sociales por WWE, y tras la aparición de las mujeres, Seth Rollins hizo acto de presencia, nuevamente resaltando que es el caballo de batalla de la WWE. El Visionario no tardó mucho en ser interrumpido por Roman Reigns, quien tras lanzar unos «dardos» al propio Rollins y a Cody Rhodes, a quien califició de dubitativo, decidió escoger a The Rock como su rival de WrestleMania.

The Rock apareció para justificar que su combate contra Reigns es el evento central de WrestleMania más grande de todos los tiempos, y que precisamente definirá quién va a estar a la cabeza de la mesa, luego de mostrar el árbol genealógico de sus respectivas familias. Sin embargo, Cody Rhodes apareció finalmente y calificó todo esto como una «basura».

The American Nightmare dijo que, tras pensarlo y conversarlo con algunas personas, escoge a Roman Reigns como su rival de WrestleMania. Rollins apenas reaccionó, pero a partir de ahí es cuando los ánimos se caldearon cuando el propio Cody empezó a minimizar el lío familiar entre The Rock y Roman Reigns, que conllevó a que The Rock abofeteara a Reigns.

A partir de allí, Seth Rollins, Triple H, Adam Pearce, Nick Aldis y otros, tuvieron que intervenir para que las cosas no se salgan de control, pero ahora le deja un problema enorme a WWE y Triple H en torno a cómo delineará sus combates estelares para WrestleMania 40.