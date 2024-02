Cody Rhodes elige a Roman Reigns para WrestleMania: ¿Qué pasará con The Rock?

La conferencia de prensa, que dio inicio formal al camino hacia WrestleMania 40, terminó de la manera menos esperada. Con The Rock yéndose de la arena junto con su primo, Roman Reigns, a quien había llegado a retar a una lucha en WrestleMania 40.

Y es que The Rock, pese a los abucheos de los fans, dijo que no le importaba ser abucheado y presentó a la prensa a los Cody Crybabies, de los cuales ya había hablado. Los abucheos para The Rock fueron sonoros y los fans interrumpieron su promo en varias ocasiones. Y eso enojó a La Roca.

► El cartel de WrestleMania 40, en vilo, nada es oficial: Nadie sabe qué pasará con Cody Rhodes, The Rock, Roman Reigns y Seth Rollins

Sin embargo, Rocky sacó el árbol genealógico de la familia Anoa’i, y dijo que en WrestleMania 40, The Rock vs. Roman Reigns iba a ser una lucha entrelazada por la sangre y la familia. Luego, se dio la mano con Reigns.

Sin embargo, un enojado Cody Rhodes apareció y le dijo a Rocky que aunque había tenido una gran conversación con él, no estaba de acuerdo en que esto pasara, pues él era quien había ganado el Royal Rumble 2024.

Cody Rhodes luego anunció que su elección era la de luchar ante Roman Reigns por el Campeonato Universal Indisputable WWE en WrestleMania 40. Los fans se emocionaron. Pero, rápidamente, Reigns le dijo que si estaba loco, que ya su lucha ante Rocky era un hecho y que él elegía luchar ante The Rock.

Luego, se desató la tormenta. Cody Rhodes le dijo a Roman Reigns que menos mal su abuelo estaba muerto o sino, estaría muy decepcionado de él. Esto exacerbó a The Rock y tras decirle unas palabras, le dio una tremenda bofetada que resonó a nivel mundial.

“When you talk about his blood, you’re talking about my blood. So now we have a problem” – The Rock to Cody Rhodes #WrestleMania pic.twitter.com/rsWWPUwVv2 — Public Enemies Podcast (@TheEnemiesPE3) February 9, 2024

Rollins se le fue encima a Rocky con groserías y Triple H se metió en medio, evitando que Cody atacara a The Rock. Luego de un duro encontronazo, todos se fueron tras bambalinas. Jackie Redmon entrevistó a Triple H tras bambalinas, pero este dijo que era una situación bastante complicada.

Atrás de él aparecieron caminando Roman Reigns, Paul Heyman y The Rock. Rocky insultó a Hunter, le dijo que todo esto era una mierda y le dijo: «Lo mejor es que lo arregles. ¡Arréglalo!»

De momento, todo está en vilo. Muchos fans especulan qué veremos de aquí a WrestleMania 40. Algunos más osados hasta se atreven a decir que veremos un combate The Rock y Roman Reigns vs. Cody Rhodes y Seth Rollins en Elimination Chamber.

Otros señalan que The Rock vs. Seth Rollins podrían luchar en Elimination Chamber para definir al rival de Roman Reigns en WrestleMania. Y otros tantos se preguntan si The Rock se ha unido a The Bloodline o solo se enojó por el insulto a la familia Anoa’i. Estén pendientes de SÚPER LUCHAS para saber más información.