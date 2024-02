OFICIAL: Roman Reigns vs Cody Rhodes para WrestleMania 40

Los jueves no hay programación regular de WWE, pero la compañía siempre da sorpresas en un día como este, más aún cuando había mucho morbo en torno a la conferencia de prensa que dará inicio a WrestleMania 40 en Las Vegas, y que tenía a The Rock, Roman Reigns y Cody Rhodes como principales protagonistas. En un detalle no menor, el fondo del escenario tenía dos grandes imágenes, una de Roman Reigns y otra de The Rock, sugiriendo que ese sería el combate estelar del evento más grande del año.

► Triple H oficializó el combate estelar de WrestleMania 40

Luego de la participación de las mujeres, Seth Rollins, Roman Reigns, The Rock y Cody Rhodes, en ese orden, hicieron su aparición, y las circunstancias dieron un giro totalmente inesperado. Cuando Reigns había escogido a The Rock como su rival de WrestleMania y este último apareció para justificar el combate basado en su linaje, The American Nightmare hizo su aparición para echar todo al traste y seleccionar a Reigns como su rival.

Las palabras de Cody Rhodes solo calentaron la situación, ya que empezó a hablar de la familia de Reigns y The Rock y este último abofeteó a Cody antes de irse junto con Roman Reigns, y posteriormente exigirle a Triple H que «arregle esta situación».

Triple H quedó atónito por la situación, pero no tardó mucho en «arreglar» las cosas a su modo, ya que él fue el encargado de anunciar el evento estelar de WrestleMania 40: Roman Reigns defenderá su título ante Cody Rhodes. Si bien no indicó si será el sábado o el domingo, pero se presume que, dada la magnitud de esta historia, el combate se dará en el segundo día.

«Decisión tomada: Cody Rhodes tendrá la oportunidad de finalizar su historia cuando rete a Roman Reigns en el evento central de WrestleMania 40»