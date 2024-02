Becky Lynch recuerda sus tiempos confusos en NXT y comparte un consejo para las nuevas generaciones como estrella de WWE mientras habla en Never Before Told y se acerca el lanzamiento de su primera autobiografía. Hoy en día es alguien de quien cualquier luchador puede tomar ejemplo. Antaño era ella la que miraba a otros buscando aprender. Pero no luchadoras sino luchadores porque en aquella época, y antes, la división femenil no era lo que es, en parte, gracias a ella.

► Confusos tiempos en NXT

«Al entrar en la WWE, tenía un objetivo muy claro: encabezar WrestleMania y convertir la lucha libre femenina en lo más emocionante de la televisión, cambiar el juego y ser vista como igual. Incluso en mis primeras etapas en NXT, era extraño y confuso porque nos decían que las mujeres no podían golpear y que no podíamos usar cosas como escaleras o los postes. ¿Debíamos limitarnos a jalar el cabello y darnos bofetadas? Era muy confuso. Incluso me decían: ‘Muévete como una chica’. ¿Qué significa eso? Soy una chica, ¿no? Todo era muy confuso. Además, donde quería llegar, ninguna mujer había llegado antes.

«El mundo de la lucha estaba muy dominado por hombres. Estaba tratando de llegar a un nivel donde los hombres estaban en la cima de la cartelera, así que tenía que depender de ellos para obtener ayuda y orientación. Tuve la suerte de tener personas como tú [Seth Rollins] a las que recurrir. John Cena, poder pedirle consejos sobre todos los eventos en vivo. Tenía que acudir a personas que habían estado en los lugares donde yo quería estar. Afortunadamente, todos estaban dispuestos a ayudar al talento joven y entusiasta en ese sentido. Nadie se guardaba los secretos para sí mismo».

► Consejos de veterana de WWE

«Supongo que, más que nada, se trata de confiar en ti mismo. Luego está aquello que John [John Cena] solía decirme y que solía frustrarme mucho. ‘No sé quién eres. ¿Quién eres realmente?’ ‘Bueno, soy esto’, y luego entraba en una explicación larga, pero en realidad es más simple: ‘¿Quién eres realmente?’ Descubre quién eres y preséntalo de manera clara y fácil de entender. Eso a menudo puede ser lo más difícil en la lucha libre».