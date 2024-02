El 11 de febrero se celebrará «The New Beginning in Osaka» de New Japan Pro Wrestling y uno de sus combates principales verá el choque entre United Empire y Bullet Club War Dogs.

► Lucha en Jaula

Se dieron a conocer las reglas de esta lucha, que será en jaula, a petición de David Finlay.

En el momento que se pactó la lucha, la última que Will Ospreay tendrá en NJPW, no se definieron las reglas, pero ya quedaron formalmente establecidas y se aplicaran en la contienda.

La lucha de cinco contra cinco iniciará como un duelo individual; cada dos minutos ingresará un miembro de cada equipo. Finlay declaró que BC War Dogs tendrán la ventaja, ya que sus luchadores entrarán primero y se alternarán hasta que los diez hombres estén en el combate. A partir de ese momento, un pinfall o una sumisión decidirán la pelea.

Finlay solicitó que Ospreay sea titular junto a él en Osaka, pero el tiempo lo dirá; Después de que Ospreay estuvo ausente de acción desde enero, BC War Dogs ganó una importante ventaja física y mental, y aunque Jeff Cobb, HENARE y Francesco Akira serán parte de la alineación como estaba planeado, el daño causado a los tres en las últimas semanas puede ser decisivo para determinar a los ganadores. Se espera que Jeff Cobb logre restablecerse para este importante choque.

Recordando el cartel:

NJPW «THE NEW BEGINNING IN OSAKA», 11.02.2024

Osaka Prefectural Gymnasium (Osaka Edion Arena)

1. Toru Yano y YOH vs. Ryusuke Taguchi y Oleg Boltin

2. Hirooki Goto y YOSHI-HASHI vs. Great-O-Khan y Callum Newman

3. Shota Umino, El Desperado, Master Wato y Tomoaki Honma vs. «King of Darkness» EVIL, Ren Narita, Yujiro Takahashi y SHO

4. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI vs. SANADA, Taichi, Yuya Uemura, DOUKI y TAKA Michinoku

5. Kazuchika Okada vs. Hiroshi Tanahashi

6. IWGP Tag Team Title: Hikuleo y El Phantasmo (c) vs. KENTA y Chase Owens

7. Special Singles Match: Zack Sabre Jr. vs. Bryan Danielson

8. Cage Match: Will Ospreay, Jeff Cobb, HENARE, TJP y Francesco Akira vs. David Finlay, Alex Coughlin, Gabe Kidd, Clark Connors y Drilla Moloney