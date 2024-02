WWE SMACKDOWN 2 DE FEBRERO 2024 .— El sábado pasado en Royal Rumble, Roman Reigns defendió de manera exitosa el Campeonato Universal Indisputable WWE, derrotando a Randy Orton, AJ Styles y LA Knight. Se espera que su siguiente lucha titular sea en WrestleMania, y su retador podría ser Cody Rhodes, el ganador del Royal Rumble por segundo año consecutivo. Aunque la elección de Reigns como rival parecía clara, Seth Rollins sembró en él dudas. Rhodes dijo que pensaría a quién enfrentar, si a Reigns por el título indisputable o a Rollins por el título mundial. ¿Tomará su decisión este viernes? La acción de la marca azul de WWE se emite desde la Legacy Arena, en Birmingham, Alabama.

Por su parte, Bayley fue la ganadora del Royal Rumble femenil, y aunque se hubiera esperado que desafiara a la Campeona Mundial, Rhea Ripley, este viernes tomará su decisión. ¿Elegirá acaso a la Campeona WWE, Iyo Sky, es su compañera en Damage CTRL?

El Campeón de los Estados Unidos, Logan Paul, retuvo el cinturón ante Kevin Owens. Estará presente este viernes para hacerle saber a los fans cuál será su siguiente paso.

WWE SmackDown 2 de febrero 2024

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro

► El show abrió con una recapitulación de las victorias de Bayley y Cody Rhodes en el Royal Rumble 2024. Luego, vimos a Cody Rhodes con su perro caminando tras bambalinas así como un video de la llegada de Damage CTRL a la arena temprano en la tarde.

► Luego, el Campeón de los Estados Unidos WWE, Logan Paul, hizo su entrada al ring. Corey Graves aprovechó para presentar a su nuevo compañero en los comentarios de SmackDown, Wade Barrett.

► Logan tomó micrófono y rogó a los fans de Alabama que no lo trataran mal. «No quiero estar aquí y ustedes tampoco quieren tenerme aquí», pero luego, dijo que confesaba que había tomado a la ligera a Kevin Owens, quien parecía a primera vista una dona, por lo gordo, y además, enojada.

► Sin embargo, dijo que Owens demostró ser bueno y que lo llevó a sus límites en el combate, incluso más que Floyd Mayweather Jr.

► Logan dijo que Owens incluso casi lo noquea. Y que Owens es uno de los competidores más difíciles en todo el elenco de luchadores de WWE. «Ya no lo llamaré dona, sino La Bestia del Este o El Mejor en el Oeste».

► Owens apareció y le dijo que si bien hubiera sido genial ganar el Campeonato de los Estados Unidos, se sintió mucho más satisfactorio darle una paliza a Logan. Y exigió una oportunidad titular más.

► Owens se hizo más cerca a Logan y este le dijo que tenía un olor desagradable. Paúl le aseguró a Owens que no iba a recibir otra chance titular.

► Austin Theiry y Grayson Waller entraron al ring y nos fuimos a comerciales.

WWE SMACKDOWN 2 de febrero 2024 | Resultados en vivo | El camino de Roman Reigns a WrestleMania ►1- Austin Theory vs. Kevin Owens Logan Paúl se unió a la mesa de comentaristas. La acción empezó con Theory haciéndole un torniquete al brazo a Owens, quien reaccionó con un codazo giratorio. Luego, puso a Theiry en un candado a la cabeza. Theory evitó un de rechazo y envío a Logan contra las sogas, para luego azotarlo contra el esquinero con un latigazo irlandés. Theiry se lanzó con patadas voladoras rolling thubder, pero el canadiense bloqueó la movida. Theory atacó a Owens con una bala de cañón, que es de las movidas favoritas en el arsenal de Owens, pero no pudo capitalizar la victoria. Luego, la acción de incrementó y Theory azotó a Kevin de espaldas contra la lona, luego, lo arrojó contra la ceja del ring. Owens cayó fuera de la lona, quedando en ringside tomando un segundo aire y nos fuimos a comerciales. Tras el corte, Owens casi le arranca a Theory el cuello con un lariat. Y le dio raquetazos al pecho a su rival, arrojando luego a Theory al esquinero y dándole cabezazos. Owens luego atacó a Theory con un Tornado DDT. Theory reaccionó con un destrozacaras Blockbuster y casi gana. Theory atacó a Owens con un backbreaker rack powerbomb, pero la cuenta de nuevo llegó a dos. Logan Paul le pasó unas nudillos a Theory. Owens pateó a Logan con una superkick, luego, noqueó con el nudillo a Grayson Walker y remató a Theory. El Final Puñetazo fuerte de Kevin Owens. Valoración 6.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buena lucha y gran historia la que se contó. Veremos qué más pasa.

Contras Nada negativo para destacar.



► Tras la lucha, Logan Paul se quedó reclamándole a la réferi Jessika Carr, y luego veíamos el regreso de Naomi a WWE en Royal Rumble.

► Naomi fue mostrada hablando tras bambalinas con Nick Aldis, Gerente General de SmackDown, y firmó un contrato para pertenecer a la marca azul. Naomi celebró fuera de la oficina con SHotzi, Mia Yim y Bianca Belair.

► De la nada, apareció Tiffany Stratton, hasta hace unos días en NXT, quien había dejado ver en redes sociales esta tarde que estaba tras bambalinas en SmackDown. Stratton también mostró su contrato, recién firmado con SmackDown, y abofeteó a Michin.

► Nick Aldis tuvo que intervenir para calmar las aguas y Mia Yim le pidió una lucha ante Stratton, para darle la bienvenida a SmackDown.

Did that just happen?! Her first night on #SmackDown and @tiffstrattonwwe is already not making any friends 😳#SmackDown pic.twitter.com/nSoJFZLMsA — WWE (@WWE) February 3, 2024

► Se emitió una viñeta de Legado del Fantasma. Santos Escobar le dio la bienvenida de nuevo a Elektra López y aseguró que la misión de Legado del Fantasma es ahora clara: Erradicar a Rey Mysterio y su LWO.

WWE SMACKDOWN 2 de febrero 2024 | Resultados en vivo | El camino de Roman Reigns a WrestleMania ►2- TAG TEAM QUALIFYING MATCH: Pete Dunne y Tyler Bate vs. Cruz del Toro y Joaquín Wilde vs. Ángel Garza y Humberto Carrillo vs. Elton Prince y Kit Wilson Esta lucha es clasificatoria, es decir, el que gane, será el nuevo retador al Campeonato de Parejas Indisputable WWE, que ostentan Finn Bálor y Damian Prist. La lucha empezó con Prince y Bate. Los comentaristas luego explicaron mejor las cosas. El lunes habrá otra fatal de cuatro esquinas por equipos en Raw, y los ganadores, se enfrentarán al equipo ganador de esta contienda. Es decir, habrá una semifinal. Y el equipo ganador de la misma, luchará ante The Judgment Day en el evento premium Elimination Chamber 2024. Prince logró evitar seguir siendo pisoteado en la mano por Dunne y reaccionó con codazos antes de darle el relevo a Joaquín Wilde. Los British Strong Style y la LWO se terminaron dando con todo en el ring. Los rudos sacaron la ventaja. Tras comerciales, Prince tenía dominado a Wilde y lo atacó con un candado al cuello. Wilde luego le dio el relevo a Pete Dunne, quien entró atacando no solo a Wilde, sino a todo el mundo, limpiando la casa, y luego, pisoteó a Prince en la mano. Hubo un supléx alemán y luego, Dunne siguió castigando a todo el mundo. Luego, Kit Wilson atacó a Dunne con un Codebraeker, pero Bate entró al ring y lo atacó con su Bop and Bang y un airplane spin. Tras esto, Joaquín Wilde repetió aquella movida loca de NXT, saliendo en resortera desde las sogas para caerle a todos sus rivales a cinco metros de distancia. Luego de esto, todos tuvieron tiempo para golpearse entre sí, hasta que Elektra López se subió a la ceja del ring y los distrajo, pero Zelina Vega salió en representación de LWO y luego, LWO salió volando completo con lindos topes suicida sobre Legado de Fantasma, que estaba en ringside. Más adelante, Wilson intentó una rodada a espaldas sin éxito y Dunne le castigó los dedos, se los quería partir. Luego, Tyler Bate entró y aseguró la victoria para los British Strong Style. El Final Tyler Driver 97' Valoración 5.6 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una gran lucah entre cuatro buenos equipos. Triple H le apuesta a mejorar el nivel de la división por equipos.

Contras Nada negativo para comentar.



► Se recapituló la forma en cómo Seth Rollins le ha estado rogando a Cody Rhodes para que luche ante él en WrestleMania 40. Damage CTRL hizo su entrada al ring, aunque Dakota Kai no dijo presente.

► Bayley tomó micrófono y dijo que sabe que ya ha logrado casi todo lo que podía lograr en WWE y la lucha libre profesional, especialmente también con lo relacionado a WrestleMania.

► Sin embargo, ha dicho que este año, su victoria en el Royal Rumble es especial, pues entiende y reconoce que no llegó a la misma y no ha llegado hasta este punto por sí sola. «En este viaje he tenido altas y bajas. Más bajas de las que me gustaría admitir, pero por todo este camino, siempre he contado con mis chicas a mi lado».

► Bayley enfatizó en que Damage CTRL no es solo la mejor facción femenil, sino que son una verdadera familia. Sin embargo, en este punto, ocurrió algo a tener en cuenta: las japonesas se rieron y solo se callaron hasta que Bayley las miró feo

► Bayley: «Ya he probado que soy la mejor. Y la mejor debe siempre enfrentar a la mejor… Lo que me trae al nombre de Rhea Ripley. Sin embargo, también estoy contemplado un camino muy diferente, demasiado profundo y personal… Y eso incluye probarle a los que dudan de mí que están equivocados».

► Bayley luego sorprendió al decir que, algunas veces, las personas que crees que son tus amigos… Y miró a las demás chicas de Damage CTRL, antes de rematar con un: «Necesitan que se les pruebe que están equivocadas». Bayley se molestó porque las demás mujeres, las japonesas, del grupo se rieron.

► Bayley dio la estocada final al decir que ella sabe un poco de japonés, por lo que está al tanto de la forma tan grotesca en que las japonesas de Damage CTRL se han estado burlando de ella y hablando mal a sus espaldas.

► Bayley dijo que su deseo era que pasara lo mejor para Damage CTRl y que todas alcanzaran la cima en WrestleMania. Luego, llorando, le dijo a Iyo Sky y a las Kabuki Warriors que qué era lo que había pasado, que qué era lo que había salido mal.

► Tras esto, Kairi Sane y Asuka, las nuevas Campeonas de Parejas WWE, atacaron a Bayley y le dieron con toda. Bayley les respondió dándoles con un tubo de hierro, y luego, Iyo Sky parecía que se estaba arrepintiendo de esto, pero también atacó a Bayley.

► Finalmente, Bayley pudo salirse de esta situación de desventaja, golpear a las Damage CTRL, y luego, tomar el micrófono para anunciar que luchará por el Campeonato Femenil WWE ante Iyo Sky en WrestleMania 40.

► Se esperaba por fin la esperada lucha de tríos enter Bobby Lashley y The Street Profits vs. Karrion Kross y Authors of Pain, sin embargo, antes de que sonara la campana oficialmente, se armó el caos y nunca hubo lucha.

► Todos los seis hombres empezaron dándose con todo apenas sonó la campana y rápidamente, cayeron a pelarse en ringside. Lashley y Kross fueron los únicos que quedaron en el encordado. Lashley atacó con un spinebuster a Kross y luego, le hizo su Hurt Lock, pero Scarlett se subió a la espalda de Lashley para evitar que lastimada a su esposo.

► En esto apareció B-FAB, quien atacó a Scarlett y le dio varias patadas en la cara. Lahley miró bastante sorprendido a B-FAB, no se esperaba este apoyo.

► Después de esto, Bobby Lashley Lashley de forma dominante atacó a Karrion Kross con una spear.

► Authors of Pain aparecieron para sacar a su líder de The Final Testament del encordado.

► Tras bambalinas, Nick Aldis trató de convencer a Bron Breakker y a Jade Cargill para que firmen contrato con SmackDown, Adam Pearce también hizo acto de presencia y trató de convencerlos de fichar por Raw.

WWE SMACKDOWN 2 de febrero 2024 | Resultados en vivo | El camino de Roman Reigns a WrestleMania ►4- Mia Yim vs. Tiffanny Stratton Este fue el debut de Tiffanny Stratton en SmackDown. Tiffanny empezó controlando las acciones. Rápidamente envió a la lona a Michin. Tras comerciales, Yim se lanzó desde la segunda soga con patadas voladoras. Consiguió una cuenta de dos. Stratton con un latigazo irlandés mandó contra el esquinero a Mia, quien reaccionó con una patada fruntal, unas patadas voladoras y una desnucadora giratoria. Más adelante, Tiffanny recibió un Codebreaker a la cara en el esquinero... El toque de espaldas llegó solo a dos porque Stratton pudo poner el pie sobre las sogas. Luego, Stratton atacó a Michin con un Big Alabama Slam, pero tampoco pudo capitalizar. Las accioens siguieron y Stratton arrojó a Mia contra el esquinero, le hizo un Fireman's Carry, la derribada de bombero. Luego, la atacó con su Finlay Roll e hizo el triple salto. Poco después, Stratton se lanzó desde el esquinero, cayó sobre su rival rematándola y dejando un buen mensaje en su debut en la marca azul. El Final Prettiest Moonsault Ever de Tiffany Stratton Valoración 2.4 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Vaya debut con victoria de la rubia. Envía un duro mensaje para todas las mujeres en el elenco femenil de WWE.

Contras



► El Campeón Universal Indisputable WWE, Roman Reigns, entró al ring rodeado de Paul Jeyman, «Big» Jim Uso y Solo Sikoa. Roman Reigns tomó micrófono y tras exigir al público que lo reconocieran, dijo que hubo un par de cosas que su hermano pequeño, Seth Rollins, dijo el pasado lunes y que él no podía dejar pasar.

► Roman dijo que Rollins había declarado que él tenía EL CAMPEONATO, el que verdaderamente valía y demás. Pero Reigns le respondió de gran manera a Rollins: «¿Acaso no te acuerdas de la historia de ese título? ¿Acaso no te acuerdas que ese campeonato que tienes tú es el de los número dos, el título de los perdedores?

► Roman Reigns: «Seth Rollins… No te puedes pasar la vida corriendo por ahí, huyendo, dos años… ¡En la ropa de tu esposa!… ¡Y pretender que eres THE GUY!»

► Reigns dijo que Rollins no podía decir que era un caballo de batalla y un campeón defensor, si a lso tres meses se rompió la espalda y ya estaba cojeando. «¿Acaso los caballos de batalla caminan como caminas tú, Seth? ¿Y así te atreves a criticar mi calendario de trabajo?»

► Reigns aceptó que es cierto que trabaja diez veces menos que Rollins, que aún así, ¡gana diez veces más que Rollins!

► Roman Reigns: «Yo no voy a rogar como el otro chico… Pero, Cody puedel uchar contra el número dos por el título de los perdedores en WrestleMania… O puede tener otra oportunidad de enfrentarse al número uno».

► Tras comerciales, Cody Rhodes hizo su entrada al ring y le dijo a Reigns que se imaginaba que iban a tener una conversación más privada.

► Cody luego le pidió a Reigns que necesitaba el ring para ellos dos solos. Roman Reigns mandó a las duchas a sus muchachos de The Bloodline.

► Cody Rhodes dijo que ha hablado con amigos, familia y leyendas de la lucha libre esta semana, y que cree que él pudo lograr que Roman Reigns esté asustado. «Roman Reigns sabe que lo tengo, y que está asustado».

► Cody: «No estoy de acuerdo con algo que dijo Seth. Y eso es que el Campeonato Universal Indisputable WWE es el título de Hollywood. Yo no lo creo así. Todavía sigue siendo el mismo título que Bruno Sammartino tuvo. El mismo título que le quitaron a su padre, que nunca pudo tener y que él todavía quiere, llámese como se llame».

► «¿Qué significa acabar la historia?», se preguntó Cody. ¿Es llevarme el título o quitártelo todo a ti, Roman? «Y tengo noticias. Ahora, mi objetivo es mayor: ¡No solo quiero el Campeonato Universal Indisputable WWE! ¡También voy detrás de ti, Roman Reigns!… Pero… No en WrestleMania».

► «Alguien me dio un consejo y lo tomé… Y esa persona es alguien que conoce muy bien a Roman Reigns»… Dijo Cody Rhodes antes de un bombazo: Dwayne Johnson «The Rock» entró al ring. Cody y Rocky se dieron la mano y se abrazaron.

► The Rock y Roman Reigns se miraron fijamente. Rocky miró el logo de WrestleMania 40 y así acabó el show.

► WWE también anunció este próximo jueves una gran conferencia de prensa desde Las Vegas, Nevada. Seguramente allí se hará completamente oficial The Rock vs. Roman Reigns en WrestleMania. ¿Será un combate sin título de por medio?