Drew McIntyre provoca la derrota de Sami Zayn ante Nakamura

Después de ayudar a Cody Rhodes tras su lucha con Shinsuke Nakamura, Sami Zayn fue pactado para enfrentar al Rey del Strong Style en un mano a mano.

Ambos hombres ya se conocen bien y volvieron a chocar en su camino a WrestlleMania, aunque ninguno de los dos tiene algo claro rumbo al evento más importante de WWE.

Nakamura comenzó dominando pese a la fuerza del canadiense, pero pronto pudo reaccionar con buenos golpes. Sami pudo reaccionar unos momentos, pero el Artista supo contestar de buena forma.

El duelo empezó a ser parejo, y ambos gladiadores sacaron sus mejores armas para dejar todo con la balanza bastante nivelada.

Pero justo cuando Sami iba a terminar a Nakamura, apareció Drew McIntyre para distraerlo, con lo que Shinsuke aprovechó para aplicarle un Kinshasa en la nuca para llevarse la victoria.

Al final del encuentro, ambos luchadores atacaron al canadiense, aunque Cody Rhodes llego a ayudar a Sami.

DREW MCINTYRE AND CODY RHODES

TWO MEN WHO HANDLE THEIR BUSINESS IN COMPLETELY OPPOSITE WAYS #WWERaw pic.twitter.com/4MaB5HtI09

— Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) February 13, 2024