Seth Rollins manifiesta su apoyo para Cody Rhodes en WrestleMania

Las cosas están tensas rumbo a WrestleMania XL y aún hay muchas dudas respecto a lo que sucederá en ese evento magno, especialmente con lo que suceda con Cody Rhodes.

Durante RAW, Cody agradeció el apoyo de la afición y aseguró que decidió enfrentar a Roman Reigns en el evento magno de WWE precisamente por esos gritos y apoyo de la afición, decidió tomar esa decisión.

Los comentarios de Cody resonaron en la arena cuando afirmó que The Rock no estaba nada contento con su decisión. Recordó cómo The Rock había llamado a sus fans «llorones de Cody» y ahora tendría que lidiar con las consecuencias de esa elección.

Cody aseguró que nunca insultó a los ancestros de The Rock y que este último decidió abofetearlo sin motivo aparente. No obstante, dejó claro que no permitiría que las cosas quedaran así y prometió devolver el golpe.

En un giro sorprendente, Seth Rollins hizo su entrada en el ring, y Cody le expresó su agradecimiento por el apoyo brindado durante la conferencia de prensa contra los samoanos. Rollins afirmó que cuenta con su respaldo para quitarle el campeonato a Roman Reigns, ya que considera que es lo mejor para la WWE. Argumentó que es hora de poner fin al reinado de Reigns y despojarlo del poder.

Criticó la situación de que Roman no sea un luchador de tiempo completo y subrayó la necesidad de concluir su reinado. Sin embargo, Cody reconoció la dificultad de la misión, ya que, al igual que el año pasado, The Bloodline estará respaldando al actual Campeón de WWE, ahora también con la presencia de The Rock.

Ante este escenario, Seth Rollins aseguró a Cody su apoyo, por lo que en WrestleMania el Campeón de Peso Completo podría incluso estar cerca de la lucha de Cody para ayudarlo contra The Bloodline.