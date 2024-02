Jey Uso, Xavier Woods y Kofi Kingston derrotaron a IMPERIUM

Xavier Woods y Kofi Kingston se unieron a Jey Uso para de una vez por todas intentar terminar con la rivalidad con IMPERUM.

Fue así que esta peculiar alianza chocó con Gunther, Giovanni Vinci y Ludwing Kaiser, la rivalidad ha sido tanta, que la buena vibra de The New Day se volvió bastante ruda, donde junto con Yeet masacraron a sus rivales. Además, Jey intentó como fuera lucirse para conseguir una oportunidad por el Campeonato Intercontinental.

El equipo de IMPERUM no iba a permitir que las cosas se desnivelaran a favor de sus rivales y más para evitar que su líder tuviera que detener su cetro, por lo que usaron sus rudezas y trampas para intentar tener el duelo a su favor.

Intercontinental Champion @Gunther_AUT talked it and got hit by Jey Uso!#WWERaw pic.twitter.com/edtjBSEQ64

