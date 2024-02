Thunder Rosa: «WWE está insultando a Seth Rollins»

A Thunder Rosa no le parece bien cómo WWE está haciendo lucir a Seth Rollins, el Campeón Mundial de Peso Pesado. Según explica en Busted Open Radio, la compañía lo está menospreciando en favor de Roman Reigns, The Rock y Cody Rhodes. Pudo verse, si se quiere entender de esa manera, en el kickoff de WrestleMania 40, cuando todo se acabó centrando en estos tres y él quedó apartado a un lado y al final dando un paso adelante increpando a los samoanos para defender a quien iba a ser su rival en el magno evento.

► Thunder Rosa de Seth Rollins

«Lo han estado insultando durante todo este tiempo. Solo espero, de verdad espero, que haya una buena recompensa para ambos. Como artista, cuando tienes que hacer ciertas cosas para que otras personas luzcan bien, lo que hace que tu personaje se vea disminuido, es difícil porque recibirás muchas críticas de los fanáticos».

Mickie James se sumó a la conversación elogiando a «The Visionary»:

«A veces la gente olvida lo bueno que es Seth. Cuando él dice que ha estado aquí todo el tiempo, que es un trabajador incansable y siempre está defendiendo su campeonato, siempre está en estos combates estelares, siempre da un combate impresionante en cada PPV en el que participa, incluido WrestleMania, y sentí que eso se minimizó un poco. Espero que al final él se dé cuenta de eso; eso es algo real, decir, ‘Espera un momento, soy Seth Rollins'».

Cabe mencionarse que Seth Rollins está feliz con su situación actual. Él mismo lo explicaba recientemente:

«Esa es la realidad, pero así es la montaña rusa de la vida. Me siento muy contento de ser el premio este año. He pasado por muchas situaciones en las que no sabía qué iba a hacer en el cartel de WrestleMania, e incluso si estaría en él. Pero ahora estoy feliz de estar en la posición en la que estoy, como Campeón Mundial Peso Pesado. Estaré saludable, estaré listo, y hay un montón de tipos en Raw y SmackDown que están listos y capacitados para dar un gran espectáculo en WrestleMania.»