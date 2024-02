«Parece que en la noche uno de WrestleMania será Reigns y Rock ante Rollins y Cody, y la noche dos será Cody contra Reigns. Pero nadie ha confirmado eso, y creo que van a haber sorpresas porque jugaron con la idea de The Rock estando en la junta directiva con poder. Es gracioso que este sea el ángulo más ‘insider’ que hay y lo están haciendo para WrestleMania (…)». Dave Meltzer compartía esta información recientemente. La lucha de parejas todavía no se ha hecho oficial.

► El entrenamiento de The Rock

Sí en cambio Cody Rhodes contra Roman Reigns por el Campeonato Universal Indiscutible WWE, lo que supuso la salida de «The Great One» del combate con «The Tribal Chief». Pero de una manera u otra va a estar luchando y como tal ha comenzado a prepararse. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez y aunque sea mantenga en una forma física espectacular nada se acerca a lo que es la vida de un luchador, aunque solo sea una noche. The Rock habla de ello en The Pat McAfee Show.

Sobre la preparación: «En el mundo de la lucha libre profesional, no he estado activo en mucho tiempo. Por lo tanto, cuando vuelva al ring en WrestleMania, lo más importante será el campo de entrenamiento, el cual ya he comenzado. Tengo varios cuadriláteros montados en Hawái y en la costa oeste, y estamos completamente dedicados al entrenamiento».

Sobre recibir golpes: «Tuve mucha suerte en mi carrera en el sentido de que era algo así como un líder en el ring y conocía el entorno y dónde estar en momentos específicos. Pero la parte del campo de entrenamiento es difícil. Puedes hacer ejercicio con pesas y todo lo que quieras, pero hasta que vuelvas al ring y recibas esas caídas, esos golpes, esos suplex y cosas así, no hay nada como eso».