The Rock estuvo en WWE de 1996 a 2003, durante ese tiempo se podría acotar que fue abucheado al inicio de su carrera, algo de lo que Michael Cole mencionó en el segmento charlado entre Seth Rollins y Cody Rhodes donde la gente decía: «Rocky Sucks».

Eso sí, olvido mencionar que durante su etapa con «The Corporation» en 1998 también era bastante rechazado por el público. Sin contar cuando inició su carrera en Hollywood y luego, en 2003 se retiró con la fanaticada dividida por él.

Recordemos que ahí fue cuando se fue por primera vez de la gran E.

Pues bien, lo anterior para dejar claro que si alguien sabe de generar odio en el respetable, es Rock, lo cual recién pasó en la rueda de prensa de WrestleMania 40.

No es tan común verlo responder en redes sociales a los usuarios que confunden el personaje televisivo con la persona detrás, pero, recientemente alguien con este perfil, logró que The Rock le respondiera.

► The Rock responde a periodista que difundió mentira sobre él.

Todo empezó cuando Nick Sortor, en X, le dedicó este trino a Dwayne «The Rock» Johnson.

❗️ CROWD IN VEGAS BOOs “THE ROCK” DEMANDING HE FOLLOW THROUGH WITH AID FOR MAUI Oprah and Dwayne @TheRock Johnson promised TENS OF MILLIONS to the victims of the Maui fires, but many victims still have not seen a dime. It looks like the audience is fully AMERICA FIRST and is… pic.twitter.com/UUR83VPHjP — Nick Sortor (@nicksortor) February 10, 2024

«MULTITUD EN VEGAS ABUCHEA A ‘THE ROCK’ EXIGIENDO QUE CUMPLA CON LA AYUDA PARA MAUI. «Oprah y Dwayne Johnson prometieron DECENAS DE MILLONES a las víctimas de los incendios en Maui, pero muchas aún no han visto ni un centavo. «Parece que la audiencia no se quedó callada: AMÉRICA PRIMERO y está exigiendo que The Rock y Oprah cumplan con su compromiso de cuidar a la gente de Lahaina. «La multitud comenzó a abuchear y a cantar «¡MAUI! ¡MAUI! ¡MAUI! «¡QUE SE HAGA!».

A lo que Rock, respondió.

I typically refrain from responding to toxic, false clickbait garbage like this because I hate dignifying bullshit with a response, but when you use Hawaii’s tragic events to draw attention to yourself I won’t stay quiet. This moment you’re referring to is from our @WWE press… https://t.co/z76m1Q7w1N — Dwayne Johnson (@TheRock) February 11, 2024

«Por lo general, me abstengo de responder a basura tóxica y falsa como ésta, porque odio dignificar tonterías con una respuesta, pero cuando usas los trágicos eventos de Hawái para llamar la atención sobre ti mismo, no me quedaré callado. «Este momento al que te refieres es de nuestra conferencia de prensa de WWE el pasado jueves, donde mi personaje pasó a ser ‘heel’, término de lucha libre para el malo de la historia. Lo estoy exagerando con nuestra audiencia mientras abuchean. Es lo que hacemos en nuestro universo de WWE, y todos disfrutamos cada segundo de ello. «Para dejar constancia: Nuestro Fondo del Pueblo de Maui ya HA ENTREGADO más de 50 MILLONES DE DÓLARES a más de 8 mil sobrevivientes afectados por los incendios, y estoy agradecido hasta los huesos de que hayamos sido los principales financiadores. «Hawái es donde crecí, donde crío a mis hijos durante todo el año y donde están enterrados mis ancestros. Estas son mis personas polinesias y estas son NUESTRAS personas estadounidenses. No puedes imaginar cuánto siguen luchando diariamente para reconstruir sus vidas y cuidarse mutuamente. Nuestras personas polinesias estadounidenses son tan resilientes como vienen, y se levantarán y se pondrán de pie de nuevo. «Nick, en lugar de publicar tonterías como esta que sabes que son falsas, te animo a que publiques algo positivo para Hawái, para nuestra gente polinesia estadounidense. O en realidad, toma una acción positiva y ven a Hawái para ayudar de una manera edificante. Estoy en Hawái ahora mismo, y te garantizo que obtendrás un gran contenido que realmente puede marcar la diferencia en la vida de las personas. Genuinamente. «Pongamos nuestra energía y nuestras plataformas en línea en elevar a las personas. Reconociendo las cosas buenas que hacen las personas. Creando conciencia sobre el sufrimiento de formas que realmente puedan ayudar de manera efectiva. Se necesita mucho esfuerzo para ser negativo, y crear y difundir tonterías, pero cuando difundes positividad, amabilidad y lideras con el ejemplo, realmente puedes impactar vidas. «Lo siento mucho a toda nuestra ohana polinesia/hawaiana de Maui, por arrojar luz sobre esta toxicidad mientras luchan en tiempos difíciles; siempre trato de ser Na’au Pono. Te quiero. «Aloha, DJ».

Lastimosamente en redes sociales es normal que saquen de contexto vídeos y difundan mentiras, peor es que hay gente que cree y no verifica la información.

En X por ejemplo, existen subtítulos que dan contexto y a veces contienen verificaciones de los datos compartidos, más si se vuelven virales las publicaciones.

Lo grave acá es que quien lo hace es un periodista, Sortor, quien se supone por oficio, debería verificar la información antes de compartirla a sus 300 mil seguidores.

Hablando de él, respondió lo anterior escrito por Rock y ahí quedó el asunto.

I care about the people of Maui DEEPLY. I have spent many of nights at this point literally CAMPING with newly homeless folks living on the side of the road outside of Lahaina. And I’m doing that again tonight. What these people need is for this story to get back in the news… — Nick Sortor (@nicksortor) February 11, 2024

«Me preocupo PROFUNDAMENTE por la gente de Maui. He pasado muchas noches hasta ahora literalmente ACAMPANDO con personas recién sin hogar que viven en el lado de la carretera fuera de Lahaina. «Y eso es lo que estoy haciendo de nuevo esta noche. «Lo que estas personas necesitan es que esta historia vuelva a circular en el ciclo de noticias, y estoy decidido a lograrlo. «Tienes la plataforma, señor. Hagamos que esto suceda. ASÍ es como obligamos al gobierno a proporcionar la ayuda muy necesaria a Maui. «Ambos estamos en Hawái. Vamos a encontrarnos y tratar de trabajar juntos, porque muchas personas con las que he hablado en el terreno están cuestionando el fondo de Oprah/Rock. «Tal vez todos estemos mal informados, y REALMENTE quiero creer eso. «Espero tu respuesta con interés».