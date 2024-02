The Undertaker habla de Triple H: «WWE es demasiado tranquila»

El podcast «Six Feet Under» de The Undertaker, ha llamado la atención, pues la opinión del legendario luchador de WWE es muy importante para los fans y la industria.

Uno de los primeros comentarios fue sobre la forma en que Triple H está llevando la compañía dentro de los espectáculos, lo cual es muy diferente a cuando él era un gladiador activo.

Durante sus extraordinarios 30 años en la WWE, The Undertaker fue testigo de la mano firme de Vince McMahon liderando el espectáculo. Sin embargo, en la actualidad, la WWE está experimentando un giro al prescindir de un McMahon en su dirección, dejando a Triple H, yerno de Vince McMahon, a cargo como director de contenido.

Undertaker destacó la habilidad de Triple H para liderar la WWE de una manera notoriamente más calmada, en marcado contraste con el caos que solía caracterizar la gestión bajo McMahon.

Sin embargo, aseguró que ese tipo de calma no es para él, pues lo siente demasiado calmado, tomando en cuenta que él estuvo en un tiempo muy diferente, donde todo se hacía con más presión y rápido.

«No he estado demasiado presente, pero he estado lo suficiente, y lo conozco bastante bien, y puedo decir simplemente que es una vibra tan relajada. Para mí, casi no me gusta porque es casi demasiado tranquila. Para mí, y esto es solo desde afuera mirando hacia adentro, es como si no se preocuparan lo suficiente. No es eso. Es solo la atmósfera».