Cristiano Ronaldo, feliz de ver a The Undertaker en partido de fútbol en Arabia

Hasta una gran estrella del fútbol mundial como Cristiano Ronaldo, no puede escapar al encanto, la magia y la mística que representa The Undertaker. El cinco veces campeón de la Champions League quedó anonadado con la aparición sorpresa de The Undertaker en un partido de fútbol en Arabia Saudita.

Ocurrió hace escasos minutos, previo al partido entre el Al-Hilal y el Al-Nassar, equipo de Ronaldo, quienes se enfrentaban por la Riyadh Season Cup. Previo al partido, The Undertaker hizo su mítica entrada en presencia de tanto jugadores, como los fans y demás presentes en el estadio Kingdom Arena en Riad, Arabia Saudita.

► The Undertaker dijo presente en Arabia SAudita y Cristiano Ronaldo quedó feliz de verlo

La entrada del Undertaker duró más de dos minutos, pues le tocó atravesar una rampa bastante larga. Luego, le quitó el velo a la copa y la elevó sobre su cabeza para presentarla a todos los presentes. La entrada y la presencia del Undertaker hizo enloquecer a Cristiano Ronaldo, quien reaccionó con una muestra de gracia y agrado en su rostro, como se ve en el siguiente video:

Recordemos que Undertaker tiene una gran relación con las autoridades de Arabia Saudita, y ha recibido una gran cantidad de dinero por hacer apariciones en distintos eventos organizados por Arabia, Esta fue la totalidad de su entrada: