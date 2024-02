Booker T explica que no es el momento adecuado para hacer la lucha de Roman Reigns contra The Rock en WrestleMania 40. Aunque aclara que confía en la WWE. El miembro del Salón de la Fama y comentarista de NXT comparte su opinión en un reciente episodio de su pódcast, The Hall of Fame, mientras Brad Gilmore, coanfitrión, apunta que la compañía no puede dejar pasar la oportunidad de realizar dicho combates ahora que todas las estrellas (nunca mejor dicho) se han alineado para que así sea.

► Booker T de Roman Reigns vs. The Rock

«Sabes cómo soy, no suelo ocuparme de la programación del evento ni nada, pero tengo que hablar de esto. Dije [cuando] The Rock regresó, ¿cómo no lo vas a hacer? Así que no voy a sentarme aquí y decir, ‘Oh, no lo sé’. No voy a hacer eso. Simplemente voy a decirte exactamente cómo me siento y cómo creo que se desarrollaron las cosas. Permíteme retroceder. Siento que el momento no es el adecuado, ¿vale? Siento que la lucha entre Roman y The Rock es algo que la gente, maldición, querrá ver cuando suceda, ¿de acuerdo? Pero el momento no es el adecuado porque Cody ganó el Royal Rumble. Entonces no tienes la oportunidad de cobrar tu oportunidad. Eso es difícil de tragar para cualquiera, quiero decir, una persona común. Es casi como decir, ‘Eh, tengo un boleto de lotería, pero se lo voy a dar a alguien’.

«No voy a programar la lucha ni nada, pero siento que la lucha entre Roman y The Rock aún puede suceder, pero tal vez tenga que ocurrir algo más también. Porque no quieres ir a WrestleMania con los fanáticos sintiendo cierta manera acerca de una lucha antes de que suceda. Esa es solo mi opinión. Podría estar equivocado al respecto. Si Cody no hubiera ganado el Royal Rumble, podría ser una historia completamente diferente. Los fanáticos podrían sentirse de manera totalmente diferente. ¿Estarían molestos si Cody no ganara el Royal Rumble? Probablemente. Pero creo que hacerlo de esta manera casi te pone en un rincón. Pero una cosa en la que siempre he tenido fe es en que la WWE trata de encontrar la salida de ese rincón y hacer que los fanáticos digan, ‘Hombre, maldición’. Así que también estoy pensando de esa manera. En este momento, puede parecer que estamos en un aprieto, pero creo que al final del día, realmente se podría corregir y hacer que los fanáticos obtengan aún más por su dinero, en serio.

«Es una lucha que no puedes dejar pasar. Si The Rock puede hacerlo ahora, pongámoslo allí dentro. No sé si todo esto se debe a los cambios y demás porque no tengo acceso a esa información. Tampoco estoy mirando esa información. Pero sí siento que los fanáticos, al final del día, sus voces, muchas veces, tienen que ser escuchadas, especialmente yendo hacia una situación como esta, que es WrestleMania, el evento más grande del año. No queremos contratiempos, no queremos percances yendo hacia WrestleMania. Eso es solo yo hablando como promotor. Pero sí siento que se puede arreglar, se puede rectificar. Podemos encontrar un punto en común y llegar allí».