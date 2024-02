Maven: «Undertaker no debía hacerme sangrar»

Uno de los momentos más destacados de la carrera de Maven en WWE fue cuando eliminó al Undertaker de Royal Rumble.

Pero no fue la única ocasión en que trabajaron juntos, de hecho, compartieron dos combates de este tipo, así como otros tres, incluyendo uno en desventaja en el que El Enterrador venció a Maven y Al Snow, uno de parejas en el que Maven y Triple H vencieron a Taker y Kurt Angle, y una lucha por el Campeonato Hardcore en la que «The Phenom» fue destronado.

► Maven vs. Undertaker

En aquel enfrentamiento titular nos enfocamos ahora pues de él estuvo hablando Maven recientemente en su canal de YouTube:

«A veces conseguimos sangre y sangramos de la manera difícil, y cuando digo ‘de la manera difícil’, me refiero a que tal vez con una silla, tal vez nos caemos. Una vez, estaba luchando contra The Undertaker por el Campeonato Hardcore. Él me golpea en la cabeza con una tapa de basura. No se suponía que fuera a sangrar. No estaba planeado. La tapa me golpeó en la parte superior de la cabeza en el lugar adecuado. Lo siguiente que supe, estaba sentado allí sangrando. Obviamente, no iba a meterme en problemas por esto cuando llegara detrás del escenario, porque no era algo que tuviera la intención de hacer. Conseguir sangre es importante, y no quieren desperdiciarlo. Quieren asegurarse de que si alguien va a estar allí sangrando, sea en el momento adecuado y en el espectáculo adecuado«.

Undertaker había tenido un reinado de 58 días como Campeón Hardcore de diciembre de 2001 a febrero de 2002. Lo había arrebatado el título a Rob Van Dam en Vengeance y lo había defendido ante luchadores como Jeff Hardy o The Big Show. Maven tuvo un reinado de 21 días y lo defendió ante Goldust antes de tener que devolver el cinturón debido a una lesión. Ganaría el campeonato en dos ocasiones más -es el único que ha tenido en su carrera- con reinados de 5 y 9 días ese mismo año.