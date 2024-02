“Sí. Se perdió en la sombra. No hay duda al respecto. No sé cómo no lo haría en este escenario, dado todo lo que condujo a esta conferencia de prensa. Lo que vimos el viernes (Cody Rhodes haciéndose a un lado por The Rock), lo que vimos el lunes (los fans abucheando a The Rock), la incomodidad de todo eso”. Analizando los últimos acontecimientos en la historia de Cody Rhodes, Roman Reigns y The Rock, Eric Bischoff apuntaba recientemente que el Campeón Universal Indiscutible WWE quedó como segundón en el kickoff de WrestleMania 40.

► Dustin Rhodes, parte de la historia de Cody

De la misma manera, hablando también en 83 Weeks, Bischoff opina que Dustin Rhodes debería formar parte de la historia de su hermano, que irá a «The Grandest Stage of Them All» a por el título mundial. Considera que AEW, que Tony Khan, deberían darle permiso en caso de que surgiera la oportunidad, algo acerca de lo cual no tenemos ninguna información.

«Permitir que Dustin participe en esto no se trata de nada más que de ser generoso con él. Esto también es una parte importante de la vida de Dustin. Puede estar viviéndolo de forma vicaria a través de Cody desde la distancia, pero si hay una oportunidad de permitir que Dustin Rhodes comparta este momento de alguna manera con Cody, Tony debería hacerlo.»

La verdad es que sería emocionante que cuando Solo Sikoa y Jimmy Uso aparezcan para ayudar a Roman Reigns en su lucha con Cody Rhodes lo haga también Dustin Rhodes para contrarrestarlos. Pero realmente no sabemos si la idea se ha propuesto o no. Aunque de ser así probablemente Tony Khan estaría totalmente abierto a ello. Ya ha sucedido en el pasado.