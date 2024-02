The Undertaker apoya a Cody Rhodes para que termine su historia y derrote a Roman Reigns por el Campeonato Universal Indiscutible en WrestleMania 40. Por lo menos, que «The American Nightmare» tenga su oportunidad de revancha con «The Tribal Chief» en «The Grandest Stage of Them All». El Enterrador grabó recientemente su primer episodio en Six Feet Under y reveló cómo se sintió cuando Cody dijo que no lucharía con Roman en WM.

► Undertaker apoya a Cody

«Quería escuchar el discurso de Cody. Fue genial. Fue tan bueno y estaba tan involucrado. Cuando dijo, ‘… simplemente no en WrestleMania’, mi corazón se hundió en mi estómago porque supe en ese momento lo que iba a suceder. Créeme, en términos de dinero, tener a The Rock en WrestleMania, hermano, vamos, contra Roman que ha sido campeón durante ¿qué, 13 años ahora? Samoano contra samoano. Es enorme y es lo que es.»

También elogia a Cody por cómo manejó la situación, señalando que había estado en situaciones similares a lo largo de su carrera.

«Sabiendo y habiendo estado en esa situación un par de veces yo mismo durante mi carrera, que Cody saliera y entregara el discurso que entregó anoche, me hizo sentir. No lo sentí en mi estómago porque, como dije, ya había estado allí antes y él lo hizo como un campeón. Lo hizo de manera muy profesional.»

Finalmente, Cody Rhodes sí que va a intentar nuevamente destronar a Roman Reigns como Campeón Universal Indiscutible WWE en WrestleMania. ¿Será esta la vez en que lo derrote y termine su historia? Lo veremos el 7 de abril. Será el momento más grande de la carrera de «La Pesadilla Americana» si triunfa. En cambio, si no lo hace, será su peor derrota. Ahora, no van a faltarle apoyos para que cumpla su objetivo, empezando por The Undertaker.