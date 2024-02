Jade Cargill, analiza ir RAW o SmackDown

Jade Cargill, se encuentra actualmente en un dilema importante mientras escucha ofertas de WWE Raw y WWE SmackDown después de su impresionante debut en WWE Royal Rumble 2024.

Durante una entrevista en el evento de prensa posterior al inicio de WrestleMania 40, Cargill admitió su indecisión respecto a qué marca elegir.

«Me encanta Raw, es una noche larga. Me encanta SmackDown. No lo sé todavía. No lo sé, quiero ver quién puede hacerme la oferta más grande y quién puede prometerme algunos grandes combates», reveló Cargill cuando fue cuestionada por Denise Salcedo.