The Rock lanzaría próximamente una canción country

Sin reducir la velocidad en su carrera como estrella de Hollywood, The Rock ha acelerado un poco más en los últimos meses en lo relativo a la lucha libre profesional, convirtiéndose en miembro de la junta directiva de TKO y realizando unas cuantas apariciones en WWE que deberían llevarlo a una lucha en WrestleMania 40.

Y no solo eso, pues en el mundo de la música también tendría algo entre manos. No sería nada nuevo, recordemos que en 2021 lanzó la canción Face Off con Tech N9ne, Joey Cool y King Iso. Pero esta vez no sea en el género del rap sino del country con el reconocido músico Chris Janson, como este adelanta en Audacy’s Katie & Company.

Embed from Getty Images

► The Rock, ¿con Chris Janson?

«Diría que estamos bastante cerca de que eso [una canción] suceda; cuando ocurra, ocurrirá, y puede ser rápido. Puede ser simplemente un impulso del momento, como ‘De acuerdo, lo haremos el martes’. Y creo que eso es más o menos donde estamos en este momento. Como lo considero un amigo, también es extremadamente famoso, y aunque no actúe así, lo es, y respeto eso enormemente. Por lo tanto, me gusta darle su espacio…

«Estoy seguro de que tiene un montón de amigos que lo bombardean todo el tiempo con cosas, y yo no soy ese tipo de persona… Quiero ser muy considerado con su situación, y él tiene mucho en marcha. Diría que probablemente en 2024 podrías esperar [una canción con él], y seguramente algunos momentos de colaboración en vivo entre él y yo cantando…«.

Embed from Getty Images

Todo lo que hace Dwayne Johnson es interesante así que si finalmente sucede veremos qué tal resulta. Mientras, dejando a un lado los proyectos en cine y televisión que tiene en marcha, está previsto que aparezca en el episodio de WWE SmackDown de esta semana con Roman Reigns.