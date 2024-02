Tony Khan: «¿Luchar en AEW? Nadie quiere ver eso»

Con respecto a ver luchar a Tony Khan podemos apuntar dos cosas. La primera: ¿quién no quiere verlo? El presidente de AEW no tiene ninguna experiencia como luchador, lo cual podríamos decir que es curioso habida cuenta de su pasión por los encordados. Pero en realidad la llevó por otro camino. ¡Y qué camino? Como fanáticos solo podemos decir gracias. Ahora, ¿lo haría peor que CM Punk en UFC? Habría que verlo. La segunda, continuando con el «Best in the World»: después de verlo, todos le pediríamos que no lo volviera a hacer.

► ¿Tony Khan luchará en AEW?

Dicho esto, ¿existe alguna posibilidad de que suceda? Pues en realidad sí. Mejor que nadie se ilusione pero esto dijo Tony Khan recientemente:

«No creo que realmente nadie quiera ver eso», comenta a Levack y Goz cuando le preguntan si alguna vez entraría al cuadrilátero y se enfrentaría a alguien. «No en el futuro cercano. No creo que vayamos a hacer algo así. Sí creo que AEW cuenta con un gran elenco, los mejores luchadores del mundo. Prefiero concentrarme en ofrecer los mejores combates, y en este momento tenemos emocionantes rivalidades desarrollándose en AEW».

No tendría ninguna posibilidad pero, ¿y si tuviera un combate con Triple H, el mandamás de WWE? ¿O una triple amenaza de ambos con Hiroshi Tanahashi, presidente de NJPW? El problema no sería únicamente Tony Khan sino que HHH está retirado oficialmente debido a problemas cardíacos. De hecho, hace unas horas aclaramos que no va a tener una lucha con The Rock a pesar de que pareciera que ambos han estado jugando con ello en los últimos días en relación a su disputa por WrestleMania 40.