Nigel McGuiness: «¡Bryan Danielson me tiene miedo!»

«Quizás algún día pueda tener una revancha con Nigel McGuinness en Wembley. Sé que Nigel estaba muy interesado en eso el año pasado, pero en ese momento no estaba seguro de si podría estar a la altura de mi nivel. Ahora, él ha trabajado duro y se ha puesto en gran forma, desde entonces mi salud ha deteriorado un poco, así que ahora lo veo como una posibilidad real (…)». Bryan Danielson no pierde la esperanza de luchar con Nigel McGuiness pero este no cree que quisiera realmente hacerlo.

► Hechicero responde a Zack Sabre Jr.

«Ni siquiera lo consideraría. Tiene miedo de mí. No hay forma de que suba al ring conmigo. Él sabe que no tiene nada que ganar con eso. Tiene su larga lista de oponentes seleccionados cuidadosamente para su odisea, así puede regresar a su pequeña morada en Seattle y buscar almejas en la playa cada fin de semana, así que no creo que tenga ningún interés en eso. Todo está bien así. Probablemente sea mejor para él.

«Disfruto burlándome de él y menospreciándolo. Obviamente, la verdad es que es un luchador increíble, uno de los mejores que he enfrentado. Pero eso no puede evitar la envidia y el resentimiento genuinos que siento hacia alguien cuya carrera estuvo al mismo nivel que la mía, y luego nuestras estrellas ciertamente tomaron direcciones diferentes«, dice McGuinness en The Mark Hoke Show.

Nigel McGuinness y Bryan Danielson son uno de los mayores rivales de sus respecticas carreras, a pesar del mucho tiempo que ha pasado desde que lucharon por última vez, el 26 de septiembre de 2009 en ROH Glory By Honor VIII: The Final Countdown. Quienes no vivieron su historia, pueden imaginarse su grandeza habida cuenta de que 15 años después se sigue hablando de un nuevo combate entre ellos. Parecía que en 2023 podía suceder pero no fue así, por lo que veremos si ocurre en 2024.