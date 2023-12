Nigel McGuinness es uno de los mayores rivales de la carrera de Bryan Danielson, a pesar del mucho tiempo que ha pasado desde que lucharon por última vez, el 26 de septiembre de 2009 en ROH Glory By Honor VIII: The Final Countdown. Quienes no vivieron su historia, pueden imaginarse su grandeza habida cuenta de que 14 años después se sigue hablando de un nuevo combate entre ellos. Parecía que en 2023 podía suceder pero no fue así, por lo que The American Dragon mira hacia All In 2024.

► Bryan Danielson aún lo desea

«Quizás algún día pueda tener una revancha con Nigel McGuinness en Wembley. Sé que Nigel estaba muy interesado en eso el año pasado, pero en ese momento no estaba seguro de si podría estar a la altura de mi nivel. Ahora, él ha trabajado duro y se ha puesto en gran forma, desde entonces mi salud ha deteriorado un poco, así que ahora lo veo como una posibilidad real.

«Él y yo tuvimos algunas luchas increíbles que comparativamente pocas personas vieron, cuando hablamos de las luchas que tuvimos entre 2006 y 2009, Internet no era lo que es hoy. Nuestra generación tiene una nostalgia por Wembley, especialmente los luchadores británicos, en especial Nigel, que ha hablado mucho sobre SummerSlam en 1992, y como estadounidense, ni siquiera pensé que vería Gran Bretaña, así que simplemente me maravillé con esto.»

Unos meses atrás, Nigel McGuinness comentaba esto sobre Bryan Danielson:

«Estoy muy orgulloso, definitivamente muy orgulloso de esas luchas. Solían preguntarme, ‘¿cuál es tu lucha favorita?’ Nunca sería una lucha con Bryan, porque había mucha presión, también había un gran desgaste físico. Me alegró poder tener luchas que todavía resisten la prueba del tiempo y me alegró tener la oportunidad de luchar contra él. Yo lo llamo ‘Clamdigger’ y me burlaba de él por tener brazos delgados y por tomarse seis meses libres porque se rompió un pequeño brazo, cuando en su cuerpo tiene 205 huesos perfectamente normales. Pero en última instancia, en mi opinión, él es el mejor luchador de mi generación o tal vez de cualquier generación (…)».