3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 9 de febrero 2024

WWE SMACKDOWN 9 DE FEBRERO 2024 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a WWE Royal Rumble. El programa concluyó con un encuentro clasificatorio para Elimination Chamber entre Randy Orton y Sami Zayn, con victoria del primero.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 9 DE FEBRERO 2024

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 1– Bianca Belair vs. Mia Yim

El encuentro (y el programa en general) no fue malo, pero buena porción del tiempo se dio durante la pausa comercial, y además, no había dudas de quién iba a ser la ganadora. Lástima que no vimos a Jade Cargill quien podría iniciar una historia con Bianca Belair, tras lo sucedido en el Royal Rumble.

LO MEJOR

► 3– Drew McIntyre vs. AJ Styles

Drew McIntyre dejó en claro que está trabajando a un gran nivel, y disputó un muy buen combate contra AJ Styles, quien es uno de los mejores en el ring. La acción fue bastante buena, y la interferencia de LA Knight también le deja una hoja de ruta a él y al Phenomenal One en este camino hacia WrestleMania.

► 2– Bayley y Damage CTRL

Otro buen segmento de Bayley, quien se sinceró en torno a su salida de Damage CTRL, y la aparición de Dakota Kai para añadirle drama al asunto y decidir (momentáneamente) estar del lado de la ganadora del Royal Rumble. Sin duda, un segmento en el que las involucradas cumplieron bien su papel, añadiéndole más suspenso en torno a lo que pasará en WrestleMania 40.

► 1 – Triple H está al mando

Como se había anunciado, Triple H se dirigió al Universo WWE para referirse a los eventos de la reciente rueda de prensa, y dejó en claro a The Rock que él estaba al mando, ratificando de esta forma el evento central de WrestleMania 40, para beneplácito del público. La promo que dio estuvo llena de pasión y nos hizo recordar a la rivalidad entre The Game y The Great One durante la Attitude Era.