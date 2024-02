3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 2 de febrero 2024

WWE SMACKDOWN 2 DE FEBRERO 2024 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a WWE Royal Rumble. El programa concluyó con un segmento entre Cody Rhodes y Roman Reigns, que culminó en un careo entre este último y The Rock.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 2 DE FEBRERO 2024

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Mia Yim vs. Tiffany Stratton

Una lucha corta y regular, que solo sirvió para mostrar a Tiffany Stratton en su debut en SmackDown. La ex Campeona NXT ya luce como una estrella.

► 1– ¿Se despide Cody Rhodes de su sueño?

Cody Rhodes lleva casi tres años desarrollando su historia y con su segunda victoria consecutiva en el Royal Rumble parecía que finalmente lo lograría; sin embargo, anoche mismo se encargó de decirle a Roman Reigns que irá por su título «pero no en WrestleMania», ya que su lugar lo tomaría The Rock. Dicho esto, y sin críticas al combate entre The Rock y Roman Reigns que tenía que darse sí o sí, pero se da en el momento equivocado.

LO MEJOR

► 3– Austin Theory vs. Kevin Owens

Un buen combate entre dos grandes talentos, quienes todavía tienen en la mira el Campeonato de los Estados Unidos de Logan Paul. No se trató de algo memorable, pero tanto Kevin Owens como Austin Theory le pusieron intensidad y dedicación en el ring.

► 2– Nuevos debuts

Ya habíamos mencionado del debut de Tiffany Stratton, pero también aparecieron Bron Breakker y Jade Cargill, quienes oficialmente todavía no pertenecen a la marca roja. Dicho esto, en la ruta hacia WrestleMania, el elenco de SmackDown se refresca, y las presencias de Stratton y Cargill le dan un buen empujón a una división femenil que venía de sufrir la baja de Charlotte Flair por lesión.

► 1 – Bayley finalmente reta a Iyo Sky

Se veía venir la traición de Damage CTRL a Bayley, y se da justo cuando Dakota Kai no estaba presente, siendo aparentemente la persona que de una forma u otra las mantenía unidas, y con la intriga de qué bando tomará. En todo caso, esta ha sido una historia bien construída y Bayley por fin tendrá su momento en WrestleMania, donde todo apunta a que ambas darán un combatazo.