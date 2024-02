The Rock reta a Roman Reigns a lucha en WrestleMania, tras acuerdo con Cody Rhodes

Algo totalmente inesperado ocurrió en la más reciente edición de SmackDown. Cody Rhodes, ganador del Royal Rumble 2024, estaba confirmándole a Roman Reigns que iba a luchar contra él y por el Campeonato Universal Indisputable WWE, cuando de repente, soltó un bombazo:

Cody Rhodes a Roman Reigns: ¡No solo quiero el Campeonato Universal Indisputable WWE! ¡También voy detrás de ti, Roman Reigns!… Pero… ¡No en WrestleMania!»

Ante la confusión de Reigns, de Paul Heyman y de los fans, Rhodes explicó que había estado hablando con amigos, familiares y leyendas de WWE, incluyendo alguien que lo conocía muy bien y lo aconsejó y él le hizo caso. En este punto, apareció The Rock y la arena se quiso venir abajo.

► Falta poco para confirmar The Rock vs. Roman Reigns en WrestleMania 40

Rocky apareció y se dio un estrechón de manos y un abrazo con Rhodes, y luego, se metió al ring. Por lo que queda claro que The Rock llegó a un acuerdo con Rhodes para que le permita luchar ante su primo, Roman Reigns, en WrestleMania 40.

Rocky encaró a Roman Reigns y a Paul Heyman. Y luego, miró el logo de WrestleMania 40, dando a entender que quiere que la lucha se dé en dicho gran evento premium, tal cual como ya lo venía diciendo en entrevistas durante las últimas semanas.

The Rock y Roman Reigns carearon y luego, WWE puso un anuncio invitando a una conferencia de prensa este próximo jueves, desde Las Vegas, Nevada, relacionada con WrestleMania 40.

Poco o nada se sabe, pero podría ser que en esta gran conferencia de prensa, se confirme la esperada lucha de The Rock vs. Roman Reigns en WrestleMania. Sin embargo, ahora queda una gran duda. ¿Será este combate una lucha por el Campeonato Universal Indisputable WWE? Por las palabras de Rhodes, parece indicar que no, pero habrá que esperar.