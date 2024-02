AEW RAMPAGE 2 de febrero 2024 | Resultados en vivo | CMLL vs. AEW Top Flight (Darius Martin y Dante Martin) vs. Private Party (Isiah Kassidy y Marq Quen).

Arrancamos la noche con acción en parejas. Top Fligh le come el mandado a Private Party, ambos equipos tienen a dos integrantes hambrientos de gloria, así que veremos una que otra maniobra arriesgada y como no, espectacular. Vuela, vuela, no hace falta equipaje. Eso sí, Private Party con corona robada a alguien del público, empezaría a dominar la acción a dos bandas. Luego del corte comercial siguen dominando pero oh sorpresa, Top Fligh se recupera de a pocos, pero no se da el ansiado relevo... Ahora sí, Martin recibe el relevo y entra fresco como una lechuga a poner la balanza a favor de su equipo. Precisamente Martin le daría la victoria a su equipo. .