3×3: Lo mejor y lo peor de AEW RAMPAGE 2 de febrero 2024

AEW RAMPAGE 2 DE FEBRERO 2024.— Este viernes se celebró un nuevo episodio de AEW Rampage, el cual contó con cuatro combates y fue transmitido en su horario regular de viernes por la noche. En el combate estelar, los miembros de CMLL, Místico, Volador Jr., Hechicero y Máscara Dorada 2.0 derrotaron a los miembros de AEW, Christopher Daniels, Matt Sydal, ‘Daddy Magic’ Matt Menard y ‘Cool Hand Ang’ Angelo Parker, en una lucha por equipos.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW RAMPAGE 2 DE FEBRERO 2024

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor del reciente episodio de AEW Rampage.

LO PEOR

► 1- Nada espectacular

A diferencia de otras semanas, no hubo combates de relleno, pero sí tuvimos combates cortos, sin mucho por destacar. Es una buena oportunidad para que algunos luchadores que no forman parte de Dynamite vean acción aquí, pero no hubo muchas historas a seguir aquí.

LO MEJOR

► 1- CMLL vs. AEW

Sin ser espectacular, este fue el mejor combate de la noche, con una buena exposición de los luchadores de CMLL en el turno estelar del programa. No fue larga, pero todos pudieron sacarle provecho al tiempo asignado, esperando que se pueda repetir en el futuro.