5×5: Lo mejor y lo peor de AEW WORLDS END 2023

AEW WORLDS END 2023.— Este sábado se celebró un nuevo PPV de AEW, Worlds End 2023 en cuyo evento estelar vimos la lucha por el Campeonato Mundial AEW entre MJF y Samoa Joe, con victoria del primero.

LO MEJOR Y LO PEOR AEW WORLDS END 2023

A continuación, tras un evento muy bueno en términos generales, les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Worlds End 2023, en orden descendente:

LO PEOR

4- Otro evento largo

A veces, tener eventos largos para contentar a la mayoría del elenco de AEW puede ser contraproducente para el público y para los fanáticos en general. Si consideramos la hora, muchos terminan cansados y poco reaccionan en los últimos combates, independientemente de la calidad de estos. Es un aspecto a mejorar siempre en los PPV de AEW y es la historia de siempre.

3- Traición de CJ Perry

Aunque parecía lógica la traición de CJ Perry a su cliente Andrade, ante la posible salida de este de AEW, pero la ejecución dejó mucho que desear. De hecho, la ex Lana estuvo apoyando al mexicano durante los primeros 15 minutos del combate, y ¿De la nada decidió romper la figura ocho?.

2- El público

El público reaccionaba poco y nada a los combates, y apenas en los tres últimos pareció despertarse y apoyar a sus preferidos. Nada destacable aquí.

1- Kris Statlander vs. Willow Nightingale

Un combate que fue regular y con bastantes errores en la ejecución, algo inusual para el talento de estas dos. Nada destacable, a pesar de que hubo algo de historia previa.

LO MEJOR

5- Jon Moxley vs. Eddie Kingston

Un buen combate entre estos dos viejos rivales, con Eddie Kingston derrotando no solo a Moxley, sino también a sus fantasmas de no haberlo podido derrotar nunca en su carrera y convertirse en el primer campeón de la Triple corona. Mucha intensidad aquí, y si bien no fue un derroche de técnica, pero lo suplieron bastante bien con su agresivo estilo, aunque el final pudo ser mejor.

4- Toni Storm vs. Riho

Si bien el resultado estaba cantado, pero Riho y Toni Storm dieron una gran actuación aquí, mostrándonos por qué son dos de las mejores luchadoras del elenco. Además, en algún punto la ex Campeona intentó poner algo de drama.

3- Swerve Strickland

Swerve Strickland termina de gran manera su 2023. Si bien no pudo llevarse a cabo su encuentro contra su antiguo compañero Keith Lee, pero demostró ante Dustin Rhodes por qué debe ser sujeto de consideración para una lucha titular en el 2024. Y es que a pesar de ser un rudo consumado, el público lo apoya, de forma similar a lo ocurrido con MJF el año pasado.

2- MJF vs. Samoa Joe

Gran encuentro y muy físico. Se jugó bastante bien con la historia de The Devil, quienes actuaron luego del encuentro, dejando bien parado a Joe en este punto para solidificar y terminar de gran manera el 2023. El final, un tanto anticlimático, pero eso no le quitó el brillo al combate.

1- Christian Cage vs. Adam Copeland

Gran combate entre estos dos, recordándonos un poco lo que veíamos en la WWE hace más de 15 años. Mucha intensidad aquí y un buen uso de la estipulación, que mantuvo al público encendido. Estos dos se dieron con todo y realmente solo una mala caída de Nick Wayne fue el punto negativo. Lo demás, una historia muy bien contada.