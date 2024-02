Cormier: «McGregor es la mejor opción para introducir división 165 libras»

Daniel Cormier cree que Conor McGregor debería pelear por el título si UFC introdujera una división de 165 libras.

A menudo conocida como la división de peso súper ligero, recientemente surgieron rumores de que UFC está buscando agregar nuevas categorías de peso, a pesar de que el CEO de UFC, Dana White, ha descartado esa idea en el pasado.

Pero si los rumores son ciertos, Cormier sostiene que la única manera de atraer el interés hacia una nueva división es adjuntando un nombre masivo como el ex doble campeón McGregor, lo que generaría interés. Él cree que UFC se equivocó cuando introdujo el peso pluma femenino, que parece haberse disuelto después de que la campeona Amanda Nunes se retirara.

«Si haces 165, tiene que ser Conor. Estás introduciendo una nueva categoría de peso; tiene que significar algo. No puedes tener dos peleadores normales introduciendo el peso. Mira, no funcionó en 145 cuando lo hicieron para las mujeres. Terminaron siendo dos personas, pero si recuerdas, Germaine de Randamie luchó contra Holly Holm por ese campeonato en Brooklyn.

“No fue una gran pelea, pero Germaine de Randamie ganó la pelea y se negó a pelear con Cris Cyborg. Nadie lo tomó en serio hasta que Cris Cyborg se convirtió en campeona, y cuando Cyborg se convirtió en campeona, no fue un problema. La única razón por la que funcionó fue porque era Cris Cyborg. Eso sería lo mismo si le agregas este cinturón a un tipo sin nombre”.

Se espera que McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC) haga su tan esperado regreso de una lesión contra Michael Chandler, pero aún no se han anunciado la fecha y el lugar.

Askren no está de acuerdo con Cormier. Dice que McGregor no ha tenido una victoria significativa desde 2016 y que no sería elegible para pelear por ningún cinturón, incluso si es un gran nombre.

«McGregor viene de cuatro derrotas, Daniel. No tiene ningún sentido. Si es un tipo que ha ganado 20 seguidos o algo así, algo así como mi situación en la que pienso: ‘No voy a pelear con Tyron (Woodley)’. Si vamos a intentar hacer un cinturón para Conor, simplemente hagamos otro BMF. Haz ‘FMI: hijo de puta irlandés’”.