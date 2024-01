3×3: Lo mejor y lo peor de AEW COLLISION 20 de enero 2024

AEW COLLISION 20 DE ENERO 2024 .— Este sábado se celebró un nuevo episodio de AEW Collision, y seguimos avanzando en las historias televisivas. El estelar fue una lucha por equipos entre FTR y Daniel García contra House of Black, con victoria de estos últimos.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW COLLISION 20 DE ENERO 2024

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Collision.

LO PEOR

► 2- Thunder Rosa vs. Queen Aminata

El que Thunder Rosa disputara su primer combate individual en más de año y medio es una gran noticia, sin embargo esta se mantuvo algo corta (quizás por precaución) y no se vio un gran nivel. Quizás sea de tener un poco de paciencia con ambas ya que el talento está allí.

► 1- Adam Copeland vs. Dante Martin

Es bueno ver a Adam Copeland hacer notar al talento jóven de AEW; de hecho, Dante Martin ni siquiera nacía cuando Copeland inició su carrera en WWE. Sin embargo, ambos trabjaron aquí en un nivel menor al que nos han tenido acostumbrados y el combate no lució vistoso.

LO MEJOR

► 3- Jon Moxley vs. Shane Taylor

Un muy buen combate lleno de intensidad y en el que ambos rindieron mejor de lo esperado. Moxley sigue luciendo fuerte y está determinado a volver a la gloria.

► 2- Buddy Matthews vs. Daniel García

Con FTR y House of Black en ringside, el combate se trabajó muy bien y con las interferencias reducidas al mínimo. No fue un combate largo, per sí tuvo mucha técnica.

► 1- Bryan Danielson y Claudio Castagnoli vs. Eddie Kingston y Ortiz

Dos equipos que dejaron todo en el ring, en un combate que tuvo una interesante mezcla de estilos. También tuvo su cuota de drama e intensidad, y en esto último son bastante expertos inclusive. De largo, la mejor lucha de la noche.