WWE: ¿The Global Leader in Sports Entertainment?

WWE presenta una solicitud para dos interesantes registros en la Oficina de Marcas y Patentes: ‘The Global Leader in Sports Entertainment’ (‘El líder mundial en entretenimiento deportivo’) y ‘The Global Leader in Sports And Entertainment’ (‘El líder global en deportes y entretenimiento’).

► The Global Leader in Sports Entertainment

De ello nos informan nuestros compañeros de Fightful, que de la misma manera han tenido acceso a la extensa descripción del uso que se dará a dichos términos. Esto realmente es todo lo que sabemos por el momento sobre estas nuevas marcas de WWE.

El registro de marca está destinado a cubrir las categorías de servicios de entretenimiento, a saber, la producción y exhibición de actuaciones de lucha libre; servicios de entretenimiento, a saber, un programa continuo sobre deportes y entretenimiento accesible mediante televisión, satélite, audio, video, aplicaciones basadas en la web, aplicaciones para teléfonos móviles y redes informáticas; servicios de entretenimiento, a saber, programas de televisión sobre deportes, entretenimiento e interés general transmitidos en vivo y a través de medios de difusión, incluyendo televisión y radio, y a través de Internet o servicios en línea comerciales; servicios de entretenimiento, a saber, la producción y exhibición de eventos de lucha libre profesional transmitidos en vivo y a través de medios de difusión, incluyendo televisión y radio, y a través de Internet o servicios en línea comerciales; servicios de entretenimiento, a saber, programas de televisión basados en la realidad transmitidos en vivo y a través de medios de difusión, incluyendo televisión y radio, y a través de Internet o servicios en línea comerciales; proporcionar noticias e información de entretenimiento y deportes a través de una red informática global o servicio en línea comercial; servicios de entretenimiento, a saber, provisión de información y noticias sobre deportes, entretenimiento e interés general transmitidos en vivo y a través de medios de difusión, incluyendo televisión y radio, y a través de Internet o servicios en línea comerciales; proporcionar información en los campos de deportes, entretenimiento e interés general a través de un portal de comunidad en línea; proporcionar un sitio web con información en los campos de deportes, entretenimiento e interés general; servicios de club de admiradores, organización y realización de eventos con miembros del club de admiradores con el propósito de fomentar el interés y la participación de los miembros del club de admiradores, proporcionar boletines en línea en los campos de entretenimiento deportivo; diarios en línea, a saber, blogs, en los campos de entretenimiento deportivo; servicios de entretenimiento y educativos, a saber, programas multimedia continuos en el campo del interés humano general, distribuidos a través de diversas plataformas en múltiples formas de medios de transmisión; proporcionar información de entretenimiento sobre programas de televisión en curso a través de una red informática global; producción de programas de televisión; producción de contenido de entretenimiento multimedia; instrucción de fitness; servicios de entretenimiento, a saber, un programa multimedia continuo con lucha libre, deportes y entretenimiento distribuido a través de diversas plataformas en múltiples formas de medios de transmisión; servicios de entretenimiento en la naturaleza de desarrollo, creación, producción, distribución y postproducción de contenido de entretenimiento multimedia, pero no indican publicidad ni comerciales; proporcionar información, noticias y comentarios en el campo del entretenimiento; servicios de entretenimiento, a saber, programas y programas de incentivos diseñados para recompensar a los participantes del programa que hacen ejercicio, eligen alimentos saludables y participan en otras actividades promotoras de la salud; servicios de entretenimiento, a saber, proporcionar un juego de computadora en línea; servicios de entretenimiento en la naturaleza de organizar eventos sociales de entretenimiento; servicios de entretenimiento y educativos en la naturaleza de competiciones en los campos del entretenimiento, la educación, la cultura, los deportes y otros campos no comerciales y no comerciales; servicios de entretenimiento, a saber, proporcionar música grabada no descargable, información en el campo de la música, y comentarios y artículos sobre música, todo en línea a través de una red informática global; provisión de información relacionada con el entretenimiento en vivo; proporcionar información relacionada con la organización de exposiciones educativas, culturales, deportivas o de entretenimiento; entretenimiento, a saber, conciertos de música en vivo; servicios de entretenimiento, a saber, proporcionar webisodios en curso con deportes, entretenimiento y cultura popular a través de una red informática global; servicios de entretenimiento, a saber, proporcionar información a través de una red informática global en los campos de celebridades, entretenimiento y cultura popular; servicios de entretenimiento, a saber, proporcionar un sitio web con juegos y rompecabezas; proporcionar información de entretenimiento en línea, a saber, información sobre programación de televisión; servicios de entretenimiento, a saber, organizar y llevar a cabo una variedad de eventos atléticos transmitidos en vivo y grabados con el propósito de distribución a través de medios de difusión; servicios de entretenimiento, a saber, proporcionar videopodcasts en el campo de deportes, entretenimiento y cultura popular; servicios de entretenimiento en la naturaleza de servicios de desarrollo, creación, producción y postproducción de contenido de entretenimiento multimedia; servicios de entretenimiento en la naturaleza de creación, desarrollo y producción de contenido de programación de televisión y videopodcasts; sitio web de entretenimiento en los campos de cotilleo de celebridades, entretenimiento, deportes y fitness; organización, planificación, conducción y alojamiento de eventos sociales de entretenimiento; servicios de entretenimiento, a saber, proporcionar juegos de video en línea; servicios de entretenimiento, a saber, proporcionar juegos electrónicos en línea; servicios de entretenimiento, a saber, proporcionar un sitio web en el que el público en general pueda recibir consejos de una persona o entidad sobre la felicidad, siendo tales consejos solo con fines de entretenimiento; servicios de entretenimiento multimedia en la naturaleza de servicios de desarrollo, producción y postproducción en los campos de video y películas; proporcionar un portal de sitio web en Internet en el campo de eventos de entretenimiento, culturales y deportivos; servicios de entretenimiento, a saber, proporcionar entornos virtuales en los que los usuarios pueden interactuar con fines recreativos, de ocio o entretenimiento; organización y realización de exposiciones con fines de entretenimiento; servicios de entretenimiento multimedia en la naturaleza de servicios de grabación, producción y postproducción en los campos de música, video y películas; entretenimiento en la naturaleza de combates de lucha libre; servicios de entretenimiento en la naturaleza de ligas de deportes de fantasía; información de entretenimiento; servicios de reserva y reserva de boletos para eventos de entretenimiento, deportivos y culturales; planificación de eventos especiales con fines sociales de entretenimiento; servicios de producción de medios de entretenimiento para Internet; proporcionar información de entretenimiento a través de un sitio web o aplicación móvil; proporcionar un sitio web con información de entretenimiento; proporcionar información en el campo del entretenimiento; entretenimiento en la naturaleza de competiciones de deportes electrónicos.