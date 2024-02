Triple H a The Rock: «Yo estoy al mando»

La conferencia de prensa que marcó el inicio de WrestleMania 40 en Las Vegas dio mucho de qué hablar, ya que íbamos a tener la participación The Rock, Roman Reigns y Cody Rhodes como principales protagonistas. Allí, el panorama se aclaró con Cody Rhodes finalmente desafiando a Roman Reigns y The Rock, quien en primera instancia tenía la intención de luchar contra el Jefe Tribal, terminó aliándose a él, y dándole una bofetada al ganador del Royal Rumble cuando este se refirió a la familia samoana. Además, tras el incidente en el estrado, The Rock le reclamó a Triple H y le pidió que «arreglara esto», aunque la primera acción del Director Creativo de WWE fue programar la lucha entre The American Nightmare y The Tribal Chief para el estelar de WrestleMania.

► Triple H ratifica el Roman Reigns vs. Cody Rhodes

Durante el reciente Friday Night SmackDown, el propio Triple H decidió dirigirse al Universo WWE sobre lo sucedido durante la conferencia de prensa, y allí fue bastante claro en mencionar quién es el que estaba a cargo, además de ratificar que Roman Reigns se enfrentará ante Cody Rhodes en WrestleMania 40.

«Hay algo de confusión en el aire. Tal vez, alguna gente no conoce su papel. Quiero que la gente entienda bien todo esto… Hay gente que piensa que es la autoridad, cuando realmente no tiene nada de autoridad. No me importa en dónde te sientas… La respuesta viene de un solo lugar… ¡Y ahora mismo me estás mirando!»

«En el evento estelar de WrestleMania 40, la WrestleMania más grande de todos los tiempos: Roman Reigns defenderá su Campeonato Universal Indisputable WWE en el evento estelar ante Cody Rhodes».

Con esto, Triple H dejó en claro que no se sintió para nada intimidado de lo ocurrido con The Rock la noche de este jueves, a la vez que también se refirió a lo que pasará con Seth Rollins, cuyo rival de WrestleMania saldrá de Elimination Chamber.