¿Julius Creed está interesado en probar la UFC?

Le preguntan a Julius Creed, promesa de WWE, si valora la posibilidad de aprovechar la relación de la compañía con UFC para pelear dentro del octágono en Fightful. Algo a lo cual Lola Vice, expeleadora de Bellator, estaría abierta.

► ¿Julius Creed en la UFC?

«Anoche, mientras conducía, tuve esta idea: ‘si me hacen una pregunta en el día de los medios, la voy a girar como que cualquiera que trabaje para TKO o Endeavor puede conseguirlo’. Ha sido un sueño de toda la vida. Me enorgullezco mucho de vivir mi vida, sin sonar cliché, pero sin arrepentimientos. De alguna manera, miro hacia atrás y estoy orgulloso de todo lo que hice.

«En 2020, cuando decidí volver a luchar en la escena olímpica, mi hermano mayor me dijo: ‘¿Estás seguro de que quieres hacer eso? Te rompió el corazón. Fue como la peor ruptura por la que podrías pasar’. Le dije que sí, porque puedo vivir con eso de nuevo. Puedo vivir sabiendo que no fui lo suficientemente bueno en un día dado. No creo que pueda vivir sin saberlo. Quiero buscar la verdad. Esa es una de esas cosas en las que tengo curiosidad por saber dónde me sitúo. Tal vez salga una vez y tome una pelea y luego diga: ‘Sé dónde me encuentro y no quiero volver a hacer esto nunca más’, o tal vez sea algo que ame. Quiero vivir mi vida sin arrepentimientos«.

Es interesante que recordemos este informe que publicamos en SÚPER LUCHAS en 2023: «Creo que un caballo negro en esto es alguien como Julius Creed, quien ha comunicado a personas que han peleado en UFC que podría estar interesado en eso en el futuro«.