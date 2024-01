The Creed Brothers siempre han sido empujados en WWE, en NXT -fueron Campeones de Parejas y uno de los equipos más destacados durante años- y en el elenco principal, donde se han asentado rápidamente como una dupla a tener en cuenta. ¿Cómo lo han vivido hasta ahora? Julius Creed lo analiza con Denise Salcedo.

► Creed Brothers en WWE

«Es increíble, ¿verdad? Hay momentos en los que no parece real. A veces, tal vez quieras más. Pero en general, sería como meterse en una lavadora y dar vueltas y salir por el otro lado. Y piensas, ¿es esto la vida real? ¿No es la vida real? ¿Estoy viviendo un sueño? Si es un sueño, me queda mucho camino por recorrer. Así que creo que la mejor manera de describirlo en este momento, honestamente, sería estar feliz pero no satisfecho.

«Estamos muy contentos con donde estamos. La vida va bien. Cuando era niño, Florida era un lugar donde vivían las personas ricas o donde la gente iba de vacaciones. La mejor parte de viajar y hospedarse en un hotel era la piscina. Y la lucha libre profesional era algo que veíamos en la televisión. Me despierto todos los días, vivo en Florida. Tengo una piscina en mi patio trasero. Y soy un luchador profesional en la televisión para ganarme la vida. Así que estoy muy, muy feliz por esas cosas.

«Pero también veo, ya sabes, Judgment Day con títulos unificados. Cody Rhodes en la portada de 2K. Jey Uso, CM Punk como los principales vendedores de mercancía. Y me doy cuenta de que también nos queda mucho camino por recorrer. Así que estamos muy felices, pero no estamos satisfechos. Vamos a conseguir ese último pedacito y ponernos al nivel de esos chicos y ser grandes nombres como ellos pronto.»