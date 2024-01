Jordynne Grace da a entender que no estará en Royal Rumble

Minutos atrás, mi compañera de SUPERLUCHAS Wendy Cervantes se hizo eco de una interesante información sobre Royal Rumble 2024: WWE y TNA habrían formalizado un acuerdo de colaboración para que talentos de la promotora de Anthem Sports & Entertainment participen en las batallas campales que dan nombre al show.

Algo corroborado por Fightful y también por PWInsider, medio que se atreve a lanzar el nombre de Jordynne Grace como sorpresa para el Rumble femenil. Según indica Mike Johnson, la actual Campeona Mundial Knockouts sería presentada bajo tal estatus, recordando aquella implicación competitiva de Mickie James dos años atrás, cuando esta portaba el mismo cetro de TNA.

De darse, estamos ante una interesante concreción, pues Grace, al contrario que James (quien hizo importante carrera allí), no guarda vínculo alguno con WWE. «The Juggernaut» nunca ha competido en el gigante estadounidense, y viviría entonces su debut, luego de disputar una revancha contra Trinity por el título Knockouts en el más reciente episodio de iMPACT! on AXS TV. Y precisamente, se habla de que el regreso de la otrora Naomi a WWE está cantado.

Sin embargo, tras publicarse esta presunta filtración, Grace ha querido publicar el siguiente vídeo en sus redes sociales.

¿Juega al despiste la monarca de TNA? Echando un vistazo a los comentarios, pocos fans creen que Grace pasará la noche alejada de los rings.

Les recuerdo el menú luchístico oficial que presentará esta noche Royal Rumble 2024, cita a celebrarse desde el Tropicana Field de St. Petersburg (Florida, EEUU).

Tonight… names will be made, tickets will be punched and legacies will begin.



Allow @HulkHogan to explain what it takes to be ready. RUMBLE ready.#RoyalRumble streams live from @tropicanafield tonight at 8e/5p @peacock @WWENetwork pic.twitter.com/XPQvBNNby7