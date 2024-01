10 gladiadoras y 17 gladiadores están confirmados oficialmente por WWE para formar parte esta noche de las batallas campales que dan nombre a Royal Rumble, de un cupo total de 60.

Queda claro que la empresa busca sorprender, aunque ya conocemos la presunta implicación de Jordynne Grace, actual Campeona Mundial Knockouts TNA, quien haría así su debut en WWE a modo de «crossover»; si bien esta parece negarlo.

Y hasta la hora de celebración de Royal Rumble, seguirán surgiendo «filtraciones», como la que ahora recogemos, vía Fightful. Según el medio comandado por Sean Ross Sapp, siete competidores no anunciados por WWE se encuentran en la sede del «premium live event»: Bianca Belair, Blair Davenport, Bron Breakker, Carmelo Hayes, Liv Morgan, Roxanne Perez y Tiffany Stratton.

Hace ya varias semanas que circulan rumores sobre el regreso de Morgan, inactiva por lesión desde el pasado mes de julio. Mientras, la suma de Belair luce lógica, pues es una de las principales estrellas de la división. En cuanto al resto, Davenport y Stratton harían su debut sobre el elenco principal de WWE.

Desde el Tropicana Field de St. Petersburg (Florida, EEUU), WWE celebra hoy Royal Rumble 2024, cuyo cartel provisional luce así.

