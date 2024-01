Bronson Reed quiere a Kazuchika Okada en la WWE

«Estas son cosas que no tienen precedentes. La gente no pensó que sería capaz de hacerlo, pero sabía que en mi tiempo fuera de la WWE, necesitaba asegurarme de seguir siendo impresionante. Ser capaz de obtener una victoria sobre alguien como Okada, a quien rara vez ves reposar sobre sus hombros durante tres segundos, significó mucho para mí, pero también significó mucho para mí poder regresar a la WWE con un propósito y con un nuevo chip en mi hombro». Bronson Reed hablaba así de luchar con Kazuchika Okada en NJPW durante esa época en que estuvo fuera de WWE tras su despido en 2021.

► Bronson Reed quiere a Okada en WWE

Y ahora que está asentado en la compañía «The Colossal» habla nuevamente de «The Rainmaker», quien pronto deberá tomar una decisión acerca del futuro de su carrera cuando su contrato con New Japan termine. Por lo que sabemos, su destino más probable es AEW, pero Reed lo quiere en WWE para que se enfrenten de nuevo para romper el empate dado que cada uno tiene una victoria sobre el otro.

«Para mí, cuando tuve la oportunidad de trabajar con Okada en New Japan Pro-Wrestling, escuché mucho sobre Kazuchika Okada y lo grandioso que era. Siempre escuchas estas cosas, pero hasta que estás en el ring con alguien, no te das cuenta realmente. Cuando estuve en el ring con él en ambas ocasiones, pensé, ‘Okay, definitivamente es uno de los mejores del mundo, sin lugar a dudas.’ Nunca pensé que vería ese lado suyo dejando un ring de New Japan Pro-Wrestling. No estoy seguro de qué depara el futuro para él, pero personalmente me encantaría verlo en la WWE y también tener esa tercera lucha con él. En este momento, lo he vencido una vez, él me ha vencido una vez, tenemos que tener esa tercera lucha«, dice Bronson a Denise Salcedo.