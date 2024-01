Luchadores de TNA podrían aparecer en Royal Rumble

En una noticia de ÚLTIMA HORA, se ha podido saber el que luchadores de TNA Wrestling podrían estar apareciendo esta noche en el evento premium Royal Rumble 2024. La noticia fue publicada por Raj Giri, ex dueño de Wrestling Inc., a través de su cuenta oficial de X. Este es el mensaje publicado:

«Te daré una pista sobre las sorpresas para esta noche. La relación entre WWE y la TNA está alcanzando niveles nunca vistos. #RoyalRumble».

I'll give a hint regarding surprises for tonight. The WWE/TNA relationship is reaching new levels #RoyalRumble

— Raj Giri (@TheRajGiri) January 27, 2024