Royal Rumble: El recuerdo favorito de R-Truth

En la época de Royal Rumble los fanáticos se emocionan con las posibles sorpresas, con quiénes van a ganar las batallas reales, con los posibles regresos, con qué locura hará Kofi Kingston… ¿Y qué hay de R-Truth? No ha sido anunciado para la edición de 2024 pero es de suponer que participará en el combate de 30 luchadores. Y ello nos lleva a recordar su actuación en el de 2016. Entró como número 12 y fue eliminado por Kane en menos de un minuto. Eso después de subir una escalera porque pensaba que era ese tipo de lucha.

► Recuerdo favorito de R-Truth en Royal Rumble

Y precisamente ese es su recuerdo favorito de los Royal Rumble en los que ha participado, como comparte en un reciente video de WWE con otras Superestrellas compartiendo los suyos. Esperemos que «The Truth» tenga algo también divertido que hacer esta noche en el Premium Live Event. La verdad es que desde que ha vuelto a la programación tras su grave lesión ha sido lo más divertido de Raw. En el video, el veterano bromea hablando de «un tipo» pero todos sabemos que fue él.

«Mi recuerdo favorito del Royal Rumble… ah, hubo un año en el que este tipo salió, no sé en qué estaba pensando, pero es Royal Rumble y este tipo sale, corre hacia el ring, saca una escalera, la coloca en el ring, sube por la escalera y alcanza. Pensó que era Money In The Bank. ¿Pueden creerlo? Ese es él, ese es el tipo. No sé su nombre, alguien por favor averigüe el nombre de ese hombre. Es gracioso. Hilarante. No recibió el memorándum, era Royal Rumble, no Money In The Bank. ¡Obvio!».