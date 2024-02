David Finlay: «Bullet Club War Dogs controlamos NJPW»

En The New Beginning in Osaka, los Bullet Club War Dogs (David Finlay, Drilla Moloney, Clark Connors, Gabe Kidd y Alex Coughlin) vencieron a United Empire (Francesco Akira, HENARE, Jeff Cobb, TJP y Will Ospreay) en el último combate de Ospreay en NJPW antes de unirse a tiempo completo a AEW. Es verdad que su contrato le permite volver a luchar en la compañía japonesa pero ya no será su prioridad. Y en su despedida, sus máximos rivales lo masacraron a él y a sus amigos, siendo él el último en caer, a manos de «The Rebel», quien hace unas semanas lo había derrotado para ganar el Campeonato Global IWGP.

► «Bullet Club War Dogs controlamos NJPW»

Tal fue la victoria de los Bullet Club War Dogs que pueden decir con total tranquilidad que son los números uno de New Japan, al menos en cuanto a facciones. Sería interesante que ahora fueran a por Los Ingobernables de Japón, liderados por Tetsuya Naito, el Campeón Mundial de Peso Pesado IWGP. Pero antes David Finlay pone en claro que ahora controlan la empresa. Lo dijo en la conferencia de prensa después del evento:

“Creo que lo único que queda por decir es que War Dogs controlan esta mi*rda por completo. ¿Ves hasta dónde llegaremos para apoderarnos de toda esta industria? Dentro de ocho, nueve, diez días, Nic Nemeth, tú, amigo mío, eres el siguiente».

«64 minutos en una jaula y salí victorioso. He ganado la guerra. Ospreay se ha ido. Los War Dogs dominan en New Japan. Todo está bien en el mundo. De nada. El asesino del mejor de todos los tiempos».

David Finlay habla de Nic Nemeth pues con él luchará en The New Beginning in Sapporo el 23 de febrero. Será la primera vez que exponga el Campeonato Global IWGP.