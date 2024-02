Chael Sonnen critica a Jon Jones por revelar oferta para UFC 300

Chael Sonnen cree que el campeón de peso completo Jon Jones expuso a UFC al revelar que lo llamó para encabezar UFC 300.

Jones (27-1 MMA, 21-1 UFC), quien actualmente se está recuperando de cirugías en un desgarro del músculo pectoral y el codo izquierdo , afirmó que rechazó una oferta reciente para encabezar UFC 300 con nueve semanas de anticipación.

Sonnen, quien luchó contra Jones en UFC 159 en abril de 2013 y sufrió una derrota por nocaut técnico en el primer asalto, ha tenido muchos problemas con él a lo largo de los años. Que su antiguo oponente lo exprese públicamente es, en opinión de Sonnen, otro paso en falso.

«Jon Jones sale y dice: ‘Sí, UFC, me acaban de ofrecer un evento principal para UFC 300’, y no tengo ni idea de lo que pasa por la cabeza de ese tipo. Hay un nivel de estupidez que es realmente difícil de alcanzar. Quiero decir, es difícil. Y para ser justos, no lo sabría. ¿Cuándo estaría bien que Jon afirmara que le ofrecieron un evento principal en UFC 300? ¿Cuándo estaría bien reclamar? Cuando no lo estaba. Si no le ofrecieron eso, si está trabajando, si es un esfuerzo para conseguir un titular, hizo un gran trabajo.

“Tienes un campeón mundial de peso completo que se encuentra entre los mejores que jamás lo haya hecho en cualquier categoría de peso. El peso pesado apesta, por lo que no es un cumplido decir: «Es el mejor peso pesado de todos los tiempos». No, hombre, estoy hablando de un verdadero cumplido para Jon, simplemente uno de los mejores que jamás haya hecho. Pero tienes que entender que si nadie habla de ti, entonces no es así. No es cuestionable ni un tal vez. Si el mundo no habla de ti, tú no lo harás”.

Sonnen cuestiona la validez de la afirmación de Jones sobre UFC 300. Hizo referencia a Daniel Cormier llamando a Jones un mal empleado para explicar que el hecho de que Jones le ofreciera un lugar como cabeza de cartel de UFC 300 perjudica a la empresa.

«Si él inventó esto, si esto es mentira sobre 300, gran trabajo. Es la primera vez que haces un gran trabajo, un gran trabajo. Pero como sería la primera vez, porque eso no es marca, no creo que sea lo que pasó. Creo que recibió una llamada telefónica. Entonces, ahora sale y deja fuera de la organización. Simplemente deja fuera a la organización, ‘Oye, estos muchachos no tienen un evento principal’”.