3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 16 de febrero 2024

WWE SMACKDOWN 16 DE FEBRERO 2024 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a WWE Royal Rumble. El programa concluyó con un segmento protagonizado por Roman Reigns y The Rock.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 16 DE FEBRERO 2024

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Lucha de relleno

Al menos AOP tuvo tiempo para mostrar su poderío, aunque se haya tratado de una lucha de relleno, en la que vimos a Javier Bernal y Beau Morris apaleados.

► 1– Naomi vs. Alba Fyre

La buena noticia fue ver a Naomi volver por sus fueros y trabajar en un ring de WWE; la mala, el ver a Alba Fyre siendo sacrificada, ya que al entrar como reemplazo de Shotzi en la lucha clasificatoria para Elimination Chamber, su probabilidad de victoria era muy baja.

LO MEJOR

► 3– Kevin Owens vs. Dominik Mysterio

Una buena lucha en la que ambos se lucieron y tuvieron mucho tiempo para trabajar. Dominik sigue mejorando en cada presentación y Kevin Owens nos da una buena oportunidad para construir una buena historia en Elimination Chamber, con Lashley, McIntyre, Orton, LA Knight y Logan Paul en ella. La adición de R-Truth al combate le dio el elemento cómico, como ya hemos estado acostumbrados.

► 2– Logan Paul vs. The Miz

Un buen combate en el que ambos trabajaron bien y mostraron buena química en el ring. Aunque Logan Paul falló una plancha que casi le cuesta el encuentro, lució bien y con cada combate va mejorando. Además, Logan Paul tomó finalmente la responsablidad que le corresponde siendo el Campeón de los Estados Unidos y su victoria nos deja un escenario interesante de cara a Elimination Chamber.

► 1 – The Rock vuelve a ser rudo

Tras los eventos suscitados en Las Vegas, The Rock logró entender la situación y se apartó del estelar de WrestleMania 40 para poder permitir que Coody Rhodes culmine su historia; sin embargo, esto no se iba a quedar así, ya que vimos cómo The Great One se iba a pasar al bando rudo, como retribución. Siendo el malo, The Rock también mostró lo bueno que es en el micrófono.