5×5: Lo mejor y lo peor de WWE ELIMINATION CHAMBER 2024

WWE ELIMINATION CHAMBER 2024.— Este sábado se celebró WWE Elimination Chamber 2024, el útlimo evento premium de WWE de este 2023, y que contó con cinco encuentros. En el estelar, Rhea Ripley derrotó a Nia Jax y retuvo el Campeonato Mundial Femenil.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE ELIMINATION CHAMBER 2024

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de WWE ROYAL RUMBLE 2024, en orden descendente:

LO PEOR

► 3– Sin Jade Cargill

Primero, Jade Cargill no formó parte de la campal femenil para determinar a la última participante en el Elimination Chamber Femenil, y aunque eso parezca entendible, hubiera sido importante su presencia aquí para calentar motores de cara a lo que podría ser su combate de WrestleMania. ¿Habrán cambiado los planes para la ex estrella de AEW?

► 2– Muy predecible

Las casas de apuesta así lo certificaban, pero Becky Lynch, The Judgment Day, Drew McIntyre y Rhea Ripley eran los claros favoritos aquí y lo confirmaron en este espectáculo, que pese al buen ambiente que hubo en Perth, no pasa de ser un evento de transición, a pocas semanas de WrestleMania 40.

► 1 – Pocos combates

Tal vez la política de la nueva Dirección de Triple H sea el no programar tantos combates en un evento premium, pero cinco combates es una poca cantidad (incluida una sin mayor construcción durante el kickoff), considerando que habían otras rivalidades que podían haber merecido alguna lucha aquí.

LO MEJOR

► 5– Rhea Ripley brilló frente a su público

Rhea Ripley tuvo su hueco en el estelar del evento en frente de su público, y aunque no protagonizó la mejor de las luchas, dio un buen combate frente a una Nia Jax que exponía su invicto y lució muy imponente como retadora. Evidentemente, The Eradicator tuvo que extremarse para lograr la victoria y después fue todo alegría.

► 4– Liv Morgan, Tiffany Stratton y Randy Orton se lucieron

A pesar de no haber resultado ganadores, Liv Morgan y Tiffany Stratton en el combate fenenil, así como Randy Orton en el combate varonil dentro de la cámara de la eliminación, se lucieron con sendas eliminaciones y buenas maniobras. Fueron los MVP de sus respectivas luchas.

► 3- The Judgment Day vs. New Catch Republic

Una lucha que fue muy técnica y vibrante de inicio a fin. El talento a nivel individual de Tyler Bate y Pete Dunne era innegable, pero cuando se combinaron, pusieron en muchos apuros a la pareja campeona, y causaron muy buena impresión pese a quedarse cortos con el resultado.

► 2– Elimination Chamber varonil

Una lucha muy intensa, y que tuvo un inicio lento, pero fue mejorando con el pasar de los minutos. La prematura salida de Lashley sorprendió mucho, pero The All Mighty igual se hizo notar. Además, aparte del combate entre Seth Rollins y Drew McIntyre, otros dos potenciales combates quedaron establecidos aquí: LA Knight vs AJ Styles (quien interfirió para eliminar al primero) y la posible triple amenaza entre Logan Paul, Randy Orton y Kevin Owens.

► 1– Elimination Chamber femenil

Este combate estuvo lleno de más emoción que el varonil. El primer tramo fue regular, pero a medida de que ingresaban las demás luchadoras, vimos cómo se alternaban las maniobras una tras otra, con una Tiffany Stratton que lució espectacular en su debut en un evento premium del elenco principal. Liv Morgan, al igual que el año pasado, brilló, y Raquel y Bianca aportaron su cuota de poder. Al final, Becky, sin ser la mejor de las seis, fue la más inteligente y consiguió la eliminación en el momento que más importaba para sellar su boleto a WrestleMania.