Trish Stratus: «Rhea Ripley está en su propia liga»

«En este momento, estoy realmente impresionada por Rhea Ripley. Está en un nivel completamente diferente. Aporta mucho y la gente adora odiarla. Cuando eres un villano, pero el público te ama tanto que quiere animarte, eso es algo especial, ese ‘je ne sais quoi’. Definitivamente, ella lo tiene. Ha trabajado muy duro para llegar donde está ahora y su trayectoria ha sido muy emocionante de ver, y pude presenciarla en primera fila.

«Ella ama este negocio con pasión. Hubo momentos en la lucha libre en los que pensaba que no lo lograría. Probó otros personajes, hizo cosas cuando la historia no avanzaba o simplemente no existía. Recuerdo que estuvieron aquí para un evento en vivo en Toronto y no tenían nada para ella. Ella decía: ‘No sé qué van a hacer conmigo’. Ahora es una de las campeonas reinantes más longevas. Realmente disfruto viéndola. Ha sido increíble.»

Rhea vs. Trish suena de maravilla para una lucha en SummerSlam. Veremos si WWE piensa lo mismo.

De momento, «Mami» está programada para exponer el título ante Becky Lynch en WrestleMania 40.

Y precisamente «The Man» también desea enfrentar a una WWE Hall of Famer como lo es Beth Phoenix.